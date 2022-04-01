طريقة لف المحشي بالكيس بسرعة البرق فكرة مجنونة 100%

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عمر شويل - جدة طريقة لف المحشي بالكيس الطريقة الجديدة التي لا تعرفها كثير من ربات البيوت فى مصر والوطن العربى، إذا نكشف لكم سر خطوات لف المحشي بالكيس فى هذا التقرير على موقعكم الإلكتروني ثقفني.

الكثير منا يعشق اكلة المحشي الشهية ذات المذاق الرائع محشي ورق العنب ومحشي ورق الكرنب وكثير من النساء يجدو صعوبة في طريقة لف اوراق المحشي ومن الان لا صعوبة في ذلك من خلال هذا المقال يتم معرفة طريقة لف المحشي بكل سهولة بالكيس.

طريقة لف المحشي بالكيس

يجب استعمال الاكياس البلاستيك الصحية للف المحشي في وقت قليل وسريع جدا وعدم تواجد صعوبة لذا يتم اتباع الخطوات التالية:



نقوم بتقليب الأرز مع الصلصة والبقدونس والكزبرة والشبت والتوابل بمعني خلطة المحشي يتم اعدادها. احضار كل هذه المكونات واعدادها في طبق لتكون جاهزة. القيام بوضع ماء علي النار لنقوم بصلق ورق العنب او الكرنب ثم القيام بتصفية الورق من الماء. يفضل مع ماء السلق اضافة الكمون، ثم يتم احضار، وتصفية وتقطيع الي مربعات تكون صالحة للحشو. يلزم توافر سطح متساوي او فلانشة التقطيع ليتم وضع الكيس عليها. نضع الورق علي الفلانشة والكيس حتي يتم اختصار وانجاز الوقت بسرعة الصاروخ في لف المحشي الخاص بورق العنب وورق الكرنب ليقدم بالهناء والشفاء، وإليك طريقة لف المحشي بالمشط .

طريقة لف ورق العنب بحجم صغير

يتم توافر مكونات ومقادير ليتم عمل واعداد طريقة لف محشي ورق العنب بحجم صغير

المقادير:

كوبين مرق دجاج.

نصف كيلو ورق عنب.

ثمرة بطاطا شرائح.

قليل من الماء ليتم الصلق.

كوب ونصف من الأرز.

رشة فلفل اسود.

ملح طعام.

نصف كوب من عصير الليمون.

معلقتين من النعناع الجاف.

نصف كوب من زيت الذرة.

كيلو طماطم.

بصلتين مفروم.

معلقتين نعناع اخضر مفروم.

كوبين بقدونس مفروم.

طريقة العمل والتحضير

القيام بغسل ورق العنب ثم يتم صلقة وبعدها يتم وضعه فى مصفاة.

إزالة عيدان الورق علي جنب.

يتم بشر ثمرتين من الطماطم ويتم تقطيع الباقي إلى مكعبات.

القيام بخلط البقدونس مع النعناع في قدر واضافة مكعبات الطماطم والبصل والطماطم المبشورة، ونذكر برابط طريقة عمل كحك العيد.

غسيل الأرز ثم وضعة في قدر.

إضافة الفلفل والملح والنعناع المطحون ونصف كوب عصير الليمون والزيت ويتم التقليب للخليط.

القيام بتجهيز الورق للحشو.

يتم فرد كل ورقة من أوراق العنب على طبق مسطح بحيث تكون الورقة الخشن للأعلى.

وضع معلقة من الخليط كحشو في منتصف الورقة اي مكان قطع العود.

يتم طوي الجوانب ولف الورق بعناية واحكام حتي يتم اخذ شكل الاصابع الصغيرة ويتم الضغط في حالة اللف ليتم التخلص من الماء الزائد.

وهكذا يتم تكرار ذلك من الخطوات حتى ينتهي الورق، وإليك طريقة لف المحشي بالمقص.

نقوم بوضع شرائح البطاطا اي نرصها في قاع القدر ليتم إضافة أعواد الورق.

يتم رص ورق العنب المحشي علي شكل دائري ليتم وضع الاوراق الكبيرة على الأطراف والاورق الصغيرة في الوسط ويتم رصها طبقات فوق بعضها مع ترك فراغ أعلى القدر حتي يتيح لها بالتمدد خلال عملية الطهي، وإليكم رابط أفضل أكلات شهر رمضان.

علي شكل دائري ليتم وضع الاوراق الكبيرة على الأطراف والاورق الصغيرة في الوسط ويتم رصها طبقات فوق بعضها مع ترك فراغ أعلى القدر حتي يتيح لها بالتمدد خلال عملية الطهي، وإليكم رابط يوضع القدر على النار متوسطة ثم عالية.

يتم غلي السائل المصفى مع مرقة الدجاج حتي يتم اضافتة على المحشي.

القيام بأضافة المزيد من المرقة أو الماء المغلي لتغطية المحشي بالكامل.

بالكامل. نقوم بترك لمدة دقيقتين للغليان ثم يتم تغطية القدر بعد نقلة علي نار هادئة.

كما يمكن وضع طبق لضغط المحشي داخل القدر.

داخل القدر. ونقوم بترك لمدة ساعة حتى ينضج ويطيب.

يتم بعدها رفعه من علي النار ويتم اضافة باقي عصير الليمون لة ثم يتم تركة حتي يبرد.

علينا بأحضار اطباق التقديم المسطحة فوق القدر ثم يقلب القدر حتى ينزل ورق العنب في الطبق محافظا علي شكلة المتناسق.

يتم ازالة العيدان وشرائح البطاطا من على السطح، ويتم التقديم باردا بالهنا والصحة.

وصلنا لختام شرح طريقة لف المحشي بالكيس بسرعة البرق.