مخلل الليمون المعصفر بكل أسراره أساسي في افطار رمضان ووصفة مظبوطة 100%

يعد مخلل الليمون المعصفر من أشهر وأشهى أنواع المخللات التي يعشق تناولها فئة كبيرة من الناس، لكن دائمًا ما يجدون صعوبة في تحضيره بالمنزل، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على طريقة بسيطة وسريعة لتحضير هذا النوع من المخللات والتي تجعلنا نصل إلى نفس مذاق أشهر المحلات الخاصة بإعداد مخلل الليمون.

مخلل الليمون المعصفر

إليكم كافة المعلومات الخاصة بطريقة تحضير مخلل الليمون والتي نجحت مع معظم من جربوا هذه الطريقة، وهذا ما سيم عرضه بهذا الشكل الآتي:

مقادير الليمون المعصفر

كيلو ليمون طازج.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر الحار، وذلك على حسب الرغبة.

وملعقة كبيرة من الزعفران.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

ربع كوب حبة البركة.

لتر عصير ليمون طازج.

خطوات تخليل الليمون المعصفر

أولا نقوم أولًا بوضع كيلو الليمون داخل وعاء كبيرة من الماء، وذلك بهدف غسله جيدًا.

بعد ذلك نقوم بتجفيفه تمامًا، حتى نتأكد من عدم وجود أي رطوبة الماء.

ثم تأتي خطوة عمل فتحة صغيرة في كل حبة من حبات الليمون، ويفضل أن تكون الفتحة على شكل حرف أكس.

بعد ذلك على الجانب الأخر نقوم بإحضار وعاء عميق، ونضع به حبة البركة والملح والماء والزعفران

ثم يتم الخلط بشكل مستمر، حتى نتأكد من تجانس جميع المكونات.

بعد ذلك تأتي خطوة وضع خليط حبة البركة والزعفران داخل كل فتحة من فتحات الليمون.

ثم نقوم بإحضار وعاء زجاجي كبير، فيجب أن يكون هذا الوعاء نظيفًا وجافًا، حتى لا يؤثر بالسلب على مذاق المخلل.

بعد ذلك نقوم بوضع حبات الليمون داخله، ومن ثم نضيف كمية من الفلفل الحار، وبعدها كمية من خليط حبة البركة والزعفران.

ومن ثم نقوم بغلق الوعاء الزجاجي بشكل محكم تمامًا.

بعد ذلك نقوم برج المكونات، وذلك بهدف أن يتم خلط المكونات بالصورة الصحيحة.

ثم بعدها نقوم بحفظ الوعاء داخل مكان ملائم.

بينما ويفضل أن يتم فتح غطاء هذا الوعاء وتناول ألذ ليمون معصفر، وذلك بعد مرور حوالي شهر كامل.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كافة التفاصيل التي تخص أسهل وأسرع طريقة تحضير مخلل الليمون المعصفر، حيث وجدنا أن هناك بعض من الأسرار الخاصة بتحضير هذا النوع من المخلل التي يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار، وذلك بهدف الحصول على مذاق مميز لمخلل الليمون يشبه المحلات تمامًا.