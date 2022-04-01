طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي لسحور رمضان

طريقة عمل الزبادي، دبري ووفري وأوعى تحتاري هنجيبلك الحل لحد عندك من خلال موقعنا وهنعرفك على أسهل الطرق لعمل الزبادي في البيت بطريقة ناجحة ومضمونة من غير أي تكلفة ونجاح مؤكد حتى لو كنتي أول مرة تدخلي المطبخ، حيث أن الزبادي من المسلمات التي لا يمكن غض النظر عنها أبدا خلال شهر رمضان، لأنها الأساسي في عدم الشعور بالعطش والتخلص من حرقة المعدة التي تسيطر على الصائم طوال اليوم مما يشعره بالتعب والإعياء، كما أنه من المتعارف عليه أن الزبادي من أهم العناصر الغذائية التي تهدئ من ارتجاع المريء والتغليف علي الحموضة في الأيام العادية بعد تناول الوجبات لأنه البديل الآمن بعيدا عن الأدوية الطبية، وبما أن رمضان لا يفصلنا عنه إلا ساعات فتبحث ربة المنزل عن طريقة إعداد الزبادي للاستعداد لأول أيام السحور غدا، لذلك سنوفر لكم طريقة الإعداد بالتفصيل في السطور التالية.

مكونات عمل الزبادي البيتي

لتر حليب.

علبة زبادي كبيرة تعادل مائتين جرام.

ثلاث ملاعق حليب بودر.

طريقة تحضير الزبادي