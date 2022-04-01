نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الزبادي البيتي الاقتصادي لسحور رمضان في المقال التالي
طريقة عمل الزبادي، دبري ووفري وأوعى تحتاري هنجيبلك الحل لحد عندك من خلال موقعنا وهنعرفك على أسهل الطرق لعمل الزبادي في البيت بطريقة ناجحة ومضمونة من غير أي تكلفة ونجاح مؤكد حتى لو كنتي أول مرة تدخلي المطبخ، حيث أن الزبادي من المسلمات التي لا يمكن غض النظر عنها أبدا خلال شهر رمضان، لأنها الأساسي في عدم الشعور بالعطش والتخلص من حرقة المعدة التي تسيطر على الصائم طوال اليوم مما يشعره بالتعب والإعياء، كما أنه من المتعارف عليه أن الزبادي من أهم العناصر الغذائية التي تهدئ من ارتجاع المريء والتغليف علي الحموضة في الأيام العادية بعد تناول الوجبات لأنه البديل الآمن بعيدا عن الأدوية الطبية، وبما أن رمضان لا يفصلنا عنه إلا ساعات فتبحث ربة المنزل عن طريقة إعداد الزبادي للاستعداد لأول أيام السحور غدا، لذلك سنوفر لكم طريقة الإعداد بالتفصيل في السطور التالية.
مكونات عمل الزبادي البيتي
- لتر حليب.
- علبة زبادي كبيرة تعادل مائتين جرام.
- ثلاث ملاعق حليب بودر.
طريقة تحضير الزبادي
- تختلف طريقة تحضير الزبادي وفقا لنوع الحليب إذا كان طازج أو معلب، حيث أنه إذا كام الحليب طازج لابد من غليه جيدا وتهدئة النار عقب فورانه ليتم غالية لمدة عشر دقائق بعد الفوزان لنجاح تناقص عقلة أصبع من مقدار الحليب بالكسر لو.
- أما إذا كان الحليب معلب فيكتفي بتدفئة فقط علي النار، بحيث تصبح حرارته يمكن لمسها دون أن تلسع اليد.
- يتم وضع علبة الزبادي في وعاء ونضع ربع كوب من الحليب ودمجهم معا دون تكوين أي تكتلات، ويتم تزويدها باللبن ويجب وضع الحليب بالزبادي على الحليب الدافئ ويقلب معا.
- إذا كنتم تحبون نكهة الفاكهة في الزبادي يمكنكم القيام بذلك بخلط الفاكهة دون ماء مع ملعقة سكر ودمها بالحليب.
- يوضع الحليب في أكواب مناسبة ويتم وضعه في صينية بها ماء ساخن لمدة ست ساعة وتغطى بفوطة بأي مكان في المطبخ في الصيف.
- أما إذا كان فصل الصيف فتسخن فرن البوتاجاز تسخن ثم يتم إطفائها ووضع الصينية لها دون تغطية وتترك ليلة كاملة.
- ثم يحفظ في الثلاجة لوقت التقديم.
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