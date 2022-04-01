طريقة عمل الهريسة الاسكندراني على أصولها بسر ولون الطعم الخطير يذوب في الفم

طريقة عمل الهريسة حيث تعتبر من أهم الحلويات الشرقية المحببة وهي ترجع في الأصل إلى محافظة دمياط فهي التي اشتهرت بأعدادها، لذلك نقدم لكم الطريقة الأصلية والصحيحة لإعدادها داخل المنزل بخطوات بسيطة وسهلة فتابعوا معنا.

طريقة عمل الهريسة

مع اقتراب شهر رمضان ونبحث دوماً حول طرق لعمل الحلويات الشرقة، وتتصدر طرق اعداد الهريسة عمليات البحث، حيث انها من الحلويات الشهرة والتي يحبها العديد من المصرين والعرب نعرض لكم طريقتين لإعداد الهريسة بسهولة مثل المحلات الكبيرة كالاتي:

الهريسة الاسكندرانى

المكونات:

3 كوب دقيق سميد

كوب جوز هند خشن

وكوب سكر

كوب سمن ساخن

2 ملعقة كبيرة عسل جلوكوز

ومقدار 2ملعقة كبيرة ماء مغلي

للتزين:

كوب مكسرات مفرومة

سيرب

كريز للزينة

طريقة عمل هريسة المحلات

يتم احضار أناء واسع كبير ويوضع به الدقيق والسكر وجوز الهند.

بعد ذلك يتم خلط المكونات جيدا ثم يوضع الماء المغلي مع عسل الجلوكوز ويتم مزجه جيدا في أناء آخر.

ثم يتم وضع السمن الساخن على الدقيق ويتم الاستمرار في المزج حتى تختلط المكونات جيدا.

بعد ذلك يوضع خليط عسل الجلوكوز مع الماء ويتم المزج جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم يتم احضار أناء واسع معد لدخول الفرن ودهنه بالسمن ثم توضع الهريسة في هذا الإناء.

بعد ذلك توضع المكسرات المفرومة على وجهها.

ثم تدخل الفرن على درجة حرارة 180درجة مئوية لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك وبعد أن تطهى الهريسة جيدا تخرج من الفرن ويوضع عليها قطع الكريز وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة الهريسة السريعة

المكونات:

كوب سميد

وكوب دقيق

كوب جوز هند

كوب سمن

وكوب سكر

كوب ماء

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

شربات

التزين:

زبيب

جوز هند

طريقة تحضير الهريسة

يتم احضار أناء واسع ويوضع به السمن والسكر ومزجهم جيدا.

بعد ذلك يوضع جوز الهند والدقيق والسميد ثم يوضع البكينج بودر والفانيليا ونخلط جيدانا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم يتم احضار أناء معد لدخول الفرن ويدهن بالزيت من كل النواحي.

بعد ذلك يوضع الزبيب وجوز الهند على خليط الهريسة ويوضع في الإناء.

ثم يدخل الفرن الساخن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة.

وبعد أن تنضج وتكتسب الون الذهبي يسقى بالشربات ويقدم بالهناء والشفاء.

الهريسة المصرية

المكونات:

2 كوب سميد

كوب حليب

وكوب جوز هند مفروم

ملعقة كبيرة بكينج بودر

كوب زبدة

وكوب سكر

مكونات القطر

كوب سكر

ملعقة صغيرة ماء زهر

وملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة تحضير الهريسة:

أولا يتم وضع السميد والسكر والبكينج بودر وجوز الهند والزبدة في أناء واسع.

بعد ذلك يتم مزجهم جيدا حتي نحصل على مزيج متجانس.

ثم يوضع الحليب والاستمرار في المزج.

بعد ذلك يوضع هذا الخليط في أناء واسع مدهون بالزيت.

ثم يدخل الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك لإعداد القطر يتم وضع كل المكونات في أناء واسع ويتم رفعه على نار متوسطة وبعد أن تخرج الهريسة من الفرن يسقي بها وتقدم بالهناء والشفاء.

في الختام عرضنا طريقة عمل الهريسة حيث أنها تباع في العديد من محلات الحلواني بأسعار غالية لكننا وضحنا بالتفصيل طريقة إعدادها داخل المنزل.