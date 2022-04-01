ازاي تلبسي العباية في رمضان للجامعة ولخروجاتك اليومية

لكل البنات اللي بيحبوا يغيروا الستايل بتاعهم ويلبسوا لوك مناسب لرمضان ومش بيعرفوا ينسقوه صح ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم ستايلات للبس العباية في رمضان للجامعة والخروجات اليومية ، وازاي تعملي التوازن المثالي بين اللوك اليومي والشكل الانيق مع العباية.

ستايلات للبس العباية في رمضان:

1- الطول المناسب:

عشان العباية تبقى عملية للجامعة ولخروجاتك اليومية ، مهم انك تختاري طول العباية المناسب ، ويعتبر الطول المثالي هو اللي فوق الكعب ، وعشان تعرفي تاخدي الطول الصح ، قيسي من اول الكتف لحد الكاحل او اقل بحاجة بسيطة.

2- اختاري العباية الواسعة:

بغض النظر عن الطول او قصة العباية ، انتي محتاجة عباية تكون واسعة مش ضيقة على جسمك ، وتقدري تستخدمي معاها حزام وسط للوك احلى وتحديد شكل الوسط.

3- اختيار اكمام مثالية:

العباية كمها المفروض ينتهي عند منطقة الرسغ ، لان الكم الطويل اوي ممكن يكون مش عملي خصوصا في الجامعة.

4- الخامة:

خامة العباية مهمة جدا ، خصوصا لما تيجي تختاري عباية مناسبة لجسمك ، اختاري الخامات الناعمة اللي تديكي مظهر حلو وانيق ، زي الشيفون, الكريب, nidha, الحرير, الستاتان لخروجات او مناسبات بالليل ، ولخروجاتك اليومية ممكن تختاري خامة الكتان, الكريب, الجيرسي, الجورجيت, القطن, التويد.

5- اعملي لوك طبقات:

اختيار القطع اللي هتلبسيها مع العباية مهم جدا عشان متدمريش اللوك بتنسيق غلط ، ممكن تنسقي عباية مقفولة مع عباية مفتوحة فوقيها ، او تلبسي عباية مفتوحة مع جينز وتوب.

6- اختيار لون مناسب:

العباية السودا من الحاجات اللي مش بتبطل ابدا ، لو مش عارفة تختاري لون مناسب اعتمدي على طول على اللون الاسود ، وتعتبر العباية الاسود في ابيض اختيار مناسب لو جسمك مليان وعايزة تظهري بشكل انحف.

افكار ستايلات للعباية:

افكار ستايلات للمحجبات مناسبة للجامعة