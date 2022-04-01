نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل منيو كامل طوال شهر رمضان الكريم للإفطار والسحور وجبات 30 يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو كامل طوال شهر رمضان الكريم للإفطار والسحور والعصائر المحببة لدي الكثيرون من المسلمين في شهر رمضان الكريم، حيث أن هناك العديد من ربات البيوت تبحث في معظم أيام شهر رمضان عن الوجبات اللازمة الفطور والسحور، والتي نوضحها إليكم من خلال هذا التقرير المفصل عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

منيو كامل للإفطار والسحور طوال شهر رمضان الكريم

يتم في هذا العرض والاقتراح تقديم وجبات مختلفة من الأفطار والسحور والمشروبات والحلويات والتي أعدادها في البيت بكل سهولة ويسر، حرصنا أن ننوع هذه الوجبات بداية من اليوم الأول لشهر رمضان المعظم ونهاية بأيام هذا الشهر الكريم، جاء التنوع في العصائر والمشروبات ووجبات السحور والعطور.

فطار اليوم الأول من رمضان

الإفطار: بطاطس بالبشاميل، رقاق باللحمة المفرومة، شيبسي، طحينه، كبده اسكندراني.

عصائر عرق سوس أو تمر هندي.

الحلويات بلح الشام.

الحلويات بلح الشام. السحور: جبنة، خيار، زبادي ، خبز.

سحور وفطار اليوم الثاني من رمضان

الإفطار محشي ورق عنب أو كرنب، شوربة لسان عصفور، بط، سلطة زبادي.

العصائر عصير برتقال.

العصائر عصير برتقال. الحلويات كنافة بالقشطة والمكسرات.

السحور عيش، سلطة، فول ، بيض، زبادي.

فطار اليوم الثالث من رمضان

الأفطار ارز بالخلطة، دجاج بالصلصة، سمبوسك باللحمة المفرومة.



العصائر خروب.

الحلويات كنافة بالجريمة.

السحور بيض بالبسطرمة، زبادي، بطاطس، فول.

سحور وفطار اليوم الرابع

الإفطار كباب حلة، صينية بطاطس بالفرن، شوربة خضار، ارز بالشعرية، سلطة خضروات.

العصائر قمر الدين.

الحلويات قطايف بالمكسرات

السحور فول بالليمون، طحينه، خبز، بطاطس أصابغ، زبادي.

فطار وسحور اليوم الخامس

الأقطار أرز بالشعرية، أرنب، ملوخية بالأرانب، بآميه، سلطة خضروات.



العصائر سوبيا.

الحلويات بلح بالتمر هندي.

السحور بيتزا أو ميني بيتزا، خيار، زبادي.

سحور وفطار اليوم السادس

الإفطار: مكرونة بالطماطم، كبده مقلية، سلطة طحينة، سلطة خضروات.

العصائر: زبادي خلاط بالفاكهة.

الحلو: حلويات مشكل شرقية وغربية.

الحلو: حلويات مشكل شرقية وغربية. السحور: زبادي، فول، خيار، بيض مصلوق، عيش.

فطار وسحور اليوم السابع

الأقطار: مكرونة اسباجتي بالطماطم ، كباب حلة، طحينه، بطاطس حسب الرغبة.

، كباب حلة، طحينه، بطاطس حسب الرغبة. العصائر: مشروب مانجو بيور.

الحلويات: جيلي بالفراولة والموز.

السحور: فطيرة بيض، فول بالزيت والطحينة والسلطة، زبادي، عيش.

فطار وسحور اليوم الثامن من رمضان

الإفطار: كفتة الحاتي مشوية بالفرن، شيبسي، طحينة، سلطة خضروات، صينية جلاش باللحمة المفرومة.



العصائر: فراولة فروتي بيور.

الحلويات: صينية بسبوسة بالمكسرات.

السحور: بطاطس، فول بالطحينة، زبادي، خبز، خيار.

اليوم التاسع:

الإفطار أرز ببصل، سمك مشوي، طحينة، سلطة خضروات، خبز.

العصائر: عصير رومان.

الحلويات أم علي.

السحور جبنة معلبة، زبادي، خيار، خبز، طبق فول مدمس, ونذكركم برابط طريقة عمل البطاطس المهروسة.

اليوم العاشر:

الأقطار: فراخ بانية، مكرونة بشاميل، بطاطس شيبسي، سلطة خضروات.

العصائر: موز باللبن.

الحلويات مهلبية بالمكسرات.

السحور: بطاطس مهروسة، فول بزيت الزيتون، زبادي، خبز، واليكم طريقة عمل كباب الحلة.

فطار وسحور اليوم الحادي عشر

الإفطار أرز بشعرية، كفتة الحاتي ، طحينة، سلطة خضروات، خبز.

، طحينة، سلطة خضروات، خبز. العصائر: تمر باللبن.

الحلويات: كوكتيل فواكه.

السحور: جبنة رومي، بيض، بطاطس، زبادي، خبز، خيار.

اليوم الثاني عشر

الأفطار: مكرونة بشاميل، سلطة خضروات، فراخ بانية، شيبسي.

العصائر: جوافة.

الحلويات: مهلبية قمر الدين بالمكسرات.

السحور فول، زبادي، خبز، بطاطس، خيار، وإليك رابط أهم أطعمة السحور.

اليوم الثالث عشر:

الإفطار طاجن مكرونة بالسجق والكوسة، طاجن بيض بالسجق، طحينه، سلطة خضروات، شيبسي.

العصائر تمر هندي.

الحلويات أرز باللبن.

السحور عيش، بيض، خيار، جبنة، زبادي، واليك رابط اهم أكلات رمضان 2022.

اليوم الرابع عشر

الإفطار كبده اسكندراني، أرز بخلطة المكسرات، شرائح خيار، شيبسي، سلطة زبادي، خبز.

العصائر تفاح.

الحلويات جلاش بالشربات والزبيب.

السحور عيش، جبنه، لبن، خيار، فول، واليكم طريقة عمل كحك العيد.

اليوم الخامس عشر

الإفطار: صدور الرومي بالفريك، طاجن شعرية بالقوانص والكبدة، شوربة لسان عصفور.

العصائر قمر الدين.

الحلويات صينية كنافة.

الحلويات صينية كنافة. السحور: فول، بطاطس مهروسة، جبنة قريش، خيار، خبز، زبادي.

اليوم السادس عشر

الإفطار حمام محشي، سلطة خضروات، شيبسي، طحينه، لسان عصفور.

العصائر أناناس.

الحلويات هريسة.

السحور فول بالطماطم، زبادي، خيار، بطاطس، خبز.

اليوم السابع عشر

الأفطار: جمبري، مكرونة بالسالمون، شوربة جمبري.

العصائر: فراولة.

الحلويات: بسبوسة بالقشطة.

السحور: فول، خبز، زبادي، بيض، خيار.

اليوم الثامن عشر

الإفطار محشي فلفل وباذنجان، فراخ،

ملوخية خضراء.

العصائر سلطة فواكه كوكتيل.

الحلويات جلاش وكنافة.

السحور فول بالطماطم، بيض، زبادي، لبن، خيار، خبز.

اليوم التاسع عشر

الإفطار: بفتيك، بطاطس باللحمة المفرومة، سلطة خضروات، خبز.

العصائر: خروب.

الحلويات: بقلاوة وجلاش.

السحور: بطاطس، عيش، خيار، فول بالبيض والطماطم.

اليوم العشرين

الإفطار: صينية بطاطس بالفراخ، خبز، سلطة خضار.

العصائر: موز باللبن.

الحلويات: أصابع زينب.

السحور: خبز، فول ، بيض، بطاطس مقلية، زبادي.

فطار وسحور اليوم الحادي والعشرون

الإفطار: بط محمر، أرز معمر، سلطة خضروات.

العصائر: برتقال.

الحلويات: كنافة بالشوكولاتة.

السحور: بطاطس، زبادي، خيار، بيض، عيش.

اليوم الثاني والعشرون



الإفطار: سمك بلطي أو بوري مشوي، أرز بالبصل الكاري، طحينه، سلطة خضروات.

العصائر الجلاب تمر ورمان وماء الورد.

الحلويات قطايف وكنافة بالمانجو.

السحور جبنة قريش، طماطم، خيار، فول مدمس، شيبسي، خبز، زبادي، واليكم طريقة عمل الكبسة السعودي.

اليوم الثالث والعشرون

الإفطار شاورما دجاج، سمبوسك باللحمة المفرومة، محشي ورق عنب.

العصائر: عصير مشمش.

الحلويات: أصابع جلاش وكنافة.

السحور: بطاطس مهروسة بالفلفل والخضروات، فول، طعمية، خبز، جبنة، خيار.

اليوم الرابع والعشرون

الإفطار مكرونة بالبشاميل، فراخ بانية، طحينه، سلطة خضروات، خبز.

العصائر: خشاف.

الحلويات: صينية كنافة بجوز الهند.

السحور: بيض عيون، سلطة، بطاطس، عيش، زبادي.

اليوم الخامس والعشرون

الإفطار: دجاج مشوي، شوربة لسان عصفور، طاجن خضروات، سلطة خضروات، مخلل، طحينة، عيش.

العصائر: عصير بطيخ.

الحلويات: بسبوسة بالمكسرات.

السحور: فول، جبنة، عيش، خيار، بطاطس، واليكم طريقة عمل المنسف الاردني.

اليوم السادس والعشرون

الأفطار: لحمة جزاري، لوبيا، ارز بشعرية، سلطة خضروات.

العصائر: تمر هندي.

الحلويات: رقائق جلاش، كنافة بالموز.

السحور: بطاطس مهروسة بالبيض، سلطة جبنة قريش بالطماطم والخيار، خبز، زبادي.

وصلنا لختام شرح منيو كامل طوال شهر رمضان الكريم للإفطار والسحور بدون تعب.