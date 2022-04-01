نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل السحور.. مشروبات تمنع العطش في نهار رمضان لطاقة ونشاط طول اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج جميع الأشخاص إلى تناول مشروبات تمنع الإحساس بالعطش اثناء النهار في شهر رمضان، لأن الجسم يحتاج كمية السوائل المعتاد الحصول عليها يوميًا، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة تخرج السوائل من الجسم على هيئة عرق ويحتاج الجسم إلى الرطوبة اللازمة له، ويوجد بعض السوائل التي إذا تم تناولها في السحور تقلل من الشعور بالعطش.

مشروبات تمنع العطش

يوجد بعض المشروبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المياه التي تمد الجسم بكمية كبيرة من الرطوبة التي يحتاجها الجسم ومن هذه المشروبات الآتي:

عصير البطيخ

يعتبر البطيخ من أكثر الفواكه التي تحتوي على الماء فهو يحتوي على 91% من الماء وبذلك يمد الجسم بكمية المياه التي يحتاجها طوال فترة الصيام، ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات:

كمية مناسبة من البطيخ المقطع، الخالي من البذور.

كوب من حليب جوز الهند الطبيعي.

ملعقة كبيرة واحدة من عصير الليمون الطازج.

طريقة التحضير:

يتم وضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

بعد ذلك يتم ضربهم مع بعض جيدًا وفي حالة الرغبة في التحلية يمكن إضافة عسل النحل.

ثم يتم صب الخليط في أكواب، ويتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة ثم تكون جاهزة للتقديم.

عصير الفراولة

من أكثر الفواكه المحببة لجميع الأشخاص، بالإضافة إلى أنها تجعل الإنسان لا يشعر بالعطش كما تمده بالطاقة اللازمة له طوال فترة الصيام، ويتم تحضيره كالآتي:

المكونات:

3 كوب من الماء الدافئ.

ربع كيلو من الفراولة.

عصير ليمونة واحدة.

عصير برتقالة واحدة.

ملعقتان من عسل النحل الطبيعي.

طريقة التحضير:

يتم غسل الفراولة وتنظيفها.

بعد ذلك يتم وضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها ووضعها في الثلاجة من المساء وحتى صباح اليوم التالي.

ثم يتم إخراج حبات الفراولة منه، ثم يتم تناوله، ومن الممكن تناول حبات الفراولة بعد تناول العصير، ومن الممكن تناولهم مع بعضهم البعض.

في نهاية مقال مشروبات تمنع العطش ذكرنا بعض المشروبات التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء، وذكرنا طريقة تحضيرها والمكونات التي يتم وضعها معها، للحصول على مشروب لذيذ ومليء بالطاقة التي يحتاجها الإنسان في فترة الصيام.