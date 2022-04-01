احذر وبشدة .. مشروب رمضاني شهير يتناوله الكثيرون يصيبك بالتسمم والفشل الكلوي توقف عن تناوله قبل فوات الأوان !!

نجد مع اقتراب شهر رمضان تكثر المشروبات الرمضانية اللذيذة التي لا غنى عنها في أي منزل وخاصة في شهر رمضان حيث تعمل المشروبات الرمضانية على تجديد الطاقة في الجسم مثل التمر هندي وبلح الشام فتعكي الجسم السعرات الحرارية التي يحتاجها ومع ذلك نجد بأن هناك مشروب يسبب ارتفاع السكر في الدم مما يجعله يسبب كثرة الأمراض وخاصة لدى مريض السكر وهذه المشروبات هي المحليات السكرية التي تكون عبارة عن بودر ويتم عمله مثل عصائر التمر هندي البودر حيث يسبب لكثير من الانتفاخات والغازات إلى جانب يعمل على ارتفاع السكر والسوبيا البودر التي تسبب الكثير من الانتفاخات والمشاكل الصحية وسوف نتعرف على أضرار هذه المشروبات من خلال هذا المقال.

أضرار المشروبات المحليات السكرية

عندما يأتي شهر رمضان نتعرض إلى نوبات العطش والجفاف مما يجعلنا نتلهف إلى تناول العصير المثلج فتقوم المحلات التجارية الخاصة ببيع العصائر التي تعرف باسم المحليات السكرية والتي نتعرف عليها من خلال النقاط التالية..

السوبيا البودر: وهي تكون بإضافة السوبيا البودر إلى الماء والعمل على تحيلتها ويقوموا التجار ببعض الإضافات الأخرى إليها التي تعطي نكهة مميزة وطعم مميز وهذه الإضافات مضرة جدا بالصحة ويمكن أن تؤدي إلى التسمم وارتفاع السكر في الدم وتؤدي إلى انخفاض مستوى الضغط.

التمر هندي البودر: هو من المحلايات السكرية التي تؤثر على صحة الإنسان تاثيرا سلبيا حيث يقوم التجار بإضافة التمر الهندي البودر إلى الماء مع الإضافات الأخرى المضرة بالصحة مما يسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

عصائر رمضان الصحية

لكي نحصل على المشروبات الرمضانية الصحية يجب أن يتم أعدادها في المنزل بشكل صحي وسوف نتعرف على هذه العصائر من خلال النقاط التالية:

التمر هندي المنزلي : يجب أن نقوم بأعداد التمر هندي المنزلي فانه يكون عصيرا صحيا ويتميز بطعمه اللذيذ إلى جانب أن له فوائد كبيرة للصحة حيث يمد الجسم بالطاقة اللازمة له وينشط الدورة الدموية في الجسم.

الكركرية: هو من المشروبات اللذيذة والتي تنعكس فوائدها على صحة الجسم .

قمر الدين : يعد من أجمل المشروبات الرمضانية ويجب أن يتم عمل قمر الدين الطبيعي عصير للاستمتاع بجميع فوائده الخاصة للجسم.

تكثر في شهر رمضان المشروبات التي يحبها الكبار والصغار ويقومون يتناولها على الأفطار ولكن هناك أمراض كثيرة يمكن أن تحدث إذا تم تناول هذه المشروبات يوميا او بشكل مبالغ فيه لذلك يجب الحرص على تجنب بعض المشروبات التي قد تكون ضارة ونسب إرتفاع نسبة السكر وأيضا تسبب أمراض الفشل الكلوي وخصوصا لمرضي السكري والضغط الذي يكون غير مسموح له