نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إذا ظهرت عليك هذه العلامة أثناء تنظيف أسنانك أنقذ حياتك فوراً تحذرك من سكتة دماغية !! في المقال التالي
تنظيف الأسنان من العادات التي يتم القيام بها بشكل يومي ولكن هناك علامة معينة تظهر عند تنظيف الأسنان وهذه العلامة تعد أنذار على التعرض لواحدة من المشاكل الصحية الخطيرة وهي السكتة الدماغية وهي من أكثر المشاكل الخطيرة التي تؤدي الي الوفاة, وهناك الكثير يرون هذه العلامة ولا يعرفون أنها من أخطر الأشياء لذلك سنوضح خلال مقالنا هذا أخطر علامة يمكن رؤيتها عند تنظيف الأسنان والتي يجب الذهاب الي الطبيب فور رؤيتها.
ما هي أخطر علامة تظهر خلال تنظيف الأسنان تعد دليل على التعرض للسكتة الدماغية
ظهور دم عند تنظيف الأسنان من أخطر العلامات التي يمكن رؤيتها حيث أنها تعد دليل قاطع على التعرض للسكتة الدماغية وتحدث السكتة الدماغاية كأحد الأمراض الناتجة من وجود قصور في عضلة القلب, ولذلك يجب الحرص دائما على أستشارة الطبيب لأتخاذ الأجراءات الأزمة لعلاج المشكلة قبل التسبب في أي مضاعفات منها الوفاة, وأثبتت الدراسات التي أجراها مجموعة من الأطباء أن دائمًا عملية نزيف اللثة ما تكون مرتبطة بحدوث السكتة الدماغية في العديد من الأشخاص, والسكتة الدماغية تحدث بسبب نقص أمداد الأكسجين للدماغ وبالتالي تتوقف عن العمل وتحتاج الي تعويض وصول الأكسجين الي المخ وبالتالي تقليل التعرض لفقدان في الوعي.
ماهي أهم الخطوات التي تساعد في تقليل التعرض للسكتة الدماغية
الحفاظ على نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحافظ على الأوعية الدموية والابتعاد عن أي طعام يحتوي على نسبة كبيرة من الدهون أو الملح بكميات كبيرة في الأكل لأنه يسبب أرتفاع ضغط الدم بشكل كبير جدًا فجأة.
- القيام بالعديد من التمارين الرياضية من أهم الخطوات التي تساعد في الحماية من التعرض للسكتة الدماغية وتحافظ على صحة القلب.
- التوقف عن التدخين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لأن التدخين من أهم أسباب السكتات الدماغية حيث أنه له تأثير في أنقباض الشرايين بقوة.
- الكحوليات من المواد الضارة التي تعمل على زيادة معد تدفق الدم في الأوعية وبالتالي عدم وصول الدم بشكل جيد الي المخ والأصابة
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