نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ١٤ يوم فقط خلطة يابانيه سحر في تبييض الوجه والرقبة تفتيح سريع وآمن بمواد طبيعية تغذي البشرة بعمق في المقال التالي
اقوي وصفة طبيعية لتفتيح البشرة في يومين هذا ما ستقدمه اليوم مع زوارنا الكرام، فمع ظهور مشاكل البشرة المتعددة من بقع ونمش وغمقان وندوب وحب الشباب وغيرها يلجأ الكثيرين إلى شراء الكريمات التي تباع في مستحضرات التجميل والتي قد تزيد من حجم المشكلة كونها تحتوي ويتم اعدادها بمواد كيميائية ترهق الجلد في حالة المواظبة على استخدامها لفترات زمنية طويلة، لذلك لن نجد افضل ولا اقوي من الخلطات والوصفات الطبيعية التي تحتوي على مواد من الطبيعية تساعد في تغذية الجلد بعمق وتعلاج المشاكل الظاهرة على سطح الجلد، فضلاً على قدرتها في توحيد اللون، ومن هذا المنطلق نود اليوم ان نستعرض معكم مجموعة من الوصفات الفعالة والمجربة لتبييض الوجه والرقبة واليدين سريعا.
تبييض الوجه في يومين
الليمون هو من أهم العناصر التي تساعد في تبييض الوجه كونه يحتوي على مواد فعالة تنقي البشرة من العيوب الظاهرة عليها سواء النمش والبقع والندوب وغيرها، وذلك يرجع للاحماضة التي حتويها الليمون.
المكونات
- ملعقتان من عصير الليمون الطازج.
- ملعقتان من الزبادي.
طريقة الاستخدام
- نضع الليمون في وعاء صغير ويضاف عليه الزبادي.
- نمزج المكونان معا جيدا حتي يتشكل لدينا خليط متجانس.
- نوزع المزيج تدريجيا على الوجه واليدين والرقبة.
- نترك المزيج حتي يمر نصف ساعة بعدها يشطف بالماء الفاتر.
- نكرر الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع للوصول لى نتيجة فعالة .
وصفة اليقطين لتفتيح الوحه والرقبة واليدين سريعا
اليقطين المهروس هو من الوصفات المذهلة في تبييض البشرة، وذلك بفضل مواده التي تساعد في التخلص من الاسمرار واستراجع لون البشرة، بجانب امكانيتهفي اخفاء البقع الغامقة التي تظهر نتيجة الحبوب.
المكونات
- ملعقتان من اليقطين المهروس جيدا.
- ملعقتان من الموز.
- ملعقة صغيرة من الحليب.
طريقة استخدام الوصفة
- نبدأ بخلط الثلاثة مكونات معا في وعاء بلاستيك صغير.
- وبعد التأكد من خلط المكونات جيدا نوزع المزيج على البشىة والرقبة.
- نترك الخليط حتي مرور 40 دقيقة.
- نشطف من بعدها ااوجه بالماء الدافيء.
- نكرر تلك العملية على الأقل اربع مرات في الأسبوع للوصول لنتيجة مبهرة في اقرب وقت.
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