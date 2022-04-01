نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت مثل الجاهز مع بقاءة مقرمش وطازج لمدة طويلة تصل إلي يومين في المقال التالي
بلح الشام من احلى الحلويات الشرقية المفضلة والمحبوبة لدى الجميع، وكلنا نعرف أن كل المحلات التي تقوم بصنع حلوى بلح الشام، يضعون بعض الإضافات السرية التي لا يعرفها الكثير، لأنهم يقولون أنها سر الصنعة، ويزداد الطلب على الحلويات في شهر رمضان الكريم، مع العلم أنه لا يتبقى سوى أيام قليلة على قدوم شهر رمضان الكريم، لاحظنا أن هناك الكثير من عمليات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى طريقة عمل بلح الشام المقرمش، لمعرفة جميع اسرار وتكات محلات بلح الشام الكبرى، ابقوا معنا وتابعوا جميع الفقرات القادمة.
مكونات عمل بلح الشام المقرمش زى المحلات
هناك أكثر من طريقة لعمل بلح الشام، ولكن نعرض لكم مكونات أشهى وأشهر طريقة لعمل بلح الشام فى المنزل:
- نصف كيلو من الدقيق.
- عدد 2 بيضة كبيرة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- القليل من الملح.
- زيت غزير للقلي.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت.
- مكونات عمل شربات بلح الشام:
- كوبين من السكر.
- كوبين من الماء.
- ربع ملعقة من الفانيليا.
- عصير نصف ليمونة.
طريقة تحضير بلح الشام فى المنزل
قبل البدء في شرح خطوات عمل بلح الشام، سوف نقدم لكم طريقة عمل الشربات الخاص به، ونحن قدمنا مكوناته في الفقرة السابقة:
- طريقة تحضير الشربات:
- نحضر وعاء متوسط الحجم.
- نضع السكر، ثم نضع عليه الماء.
- عندما يغلي الماء بالسكر، نضع عصير الليمون.
قبل إطفاء النار مباشرة نضع الفانيليا عليه.
طريقة عمل عجينة بلح الشام:
- نضع طاسة كبيرة على النار ونضع فيها الماء والزيت ويتم تركها حتى تمام الغليان.
- نضع الدقيق على الماء بالتدريج مع التقليب المستمر.
- نضع السكر ونستمر في التقليب حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة.
- يتم ترك العجينة حتى تبرد تماماً.
- يتم وضع البيض على العجينة بالتدريج، ثم بعد ذلك نضع الفانيليا عليها، ونستمر في التقليب.
- نضعها في كيس الخاص ببلح الشام.
- نضع طاسة الزيت على النار، ثم نقوم قطع أصابع بلح الشام لكى تسقط في الزيت.
- عندما يحمر بلح الشام يتم إخراجه ووضعه في الشربات ثم طبق التقديم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت مثل الجاهز مع بقاءة مقرمش وطازج لمدة طويلة تصل إلي يومين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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