سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت مثل الجاهز مع بقاءة مقرمش وطازج لمدة طويلة تصل إلي يومين

بلح الشام من احلى الحلويات الشرقية المفضلة والمحبوبة لدى الجميع، وكلنا نعرف أن كل المحلات التي تقوم بصنع حلوى بلح الشام، يضعون بعض الإضافات السرية التي لا يعرفها الكثير، لأنهم يقولون أنها سر الصنعة، ويزداد الطلب على الحلويات في شهر رمضان الكريم، مع العلم أنه لا يتبقى سوى أيام قليلة على قدوم شهر رمضان الكريم، لاحظنا أن هناك الكثير من عمليات البحث على جميع وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى طريقة عمل بلح الشام المقرمش، لمعرفة جميع اسرار وتكات محلات بلح الشام الكبرى، ابقوا معنا وتابعوا جميع الفقرات القادمة.

مكونات عمل بلح الشام المقرمش زى المحلات

هناك أكثر من طريقة لعمل بلح الشام، ولكن نعرض لكم مكونات أشهى وأشهر طريقة لعمل بلح الشام فى المنزل:

نصف كيلو من الدقيق.

عدد 2 بيضة كبيرة.

ملعقة كبيرة من السكر.

القليل من الملح.

زيت غزير للقلي.

ربع ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت.

مكونات عمل شربات بلح الشام:

كوبين من السكر.

كوبين من الماء.

ربع ملعقة من الفانيليا.

عصير نصف ليمونة.

طريقة تحضير بلح الشام فى المنزل

قبل البدء في شرح خطوات عمل بلح الشام، سوف نقدم لكم طريقة عمل الشربات الخاص به، ونحن قدمنا مكوناته في الفقرة السابقة:

طريقة تحضير الشربات:

نحضر وعاء متوسط الحجم.

نضع السكر، ثم نضع عليه الماء.

عندما يغلي الماء بالسكر، نضع عصير الليمون.

قبل إطفاء النار مباشرة نضع الفانيليا عليه.

طريقة عمل عجينة بلح الشام: