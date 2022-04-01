ماسك طبيعي متكامل لشد وتفتيح جميع أنواع البشرة في أسرع وقت، نقدم لكم اليوم أحد الوصفات الطبيعة التي حققت نجاحات كبيرة على الكثير من الفتيات، حيث نقوم معكم اليوم بتحضير ماسك رائع للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً، مع توحيد للون البشرة ومنحها درجات تفتيح أكثر. إليكي سيدتي طريقة صُنع كريم الكركم الحل الأمثل لكل أنواع البشرة، لاحتوائه على عناصر ضرورية لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد بشكل نهائي.

ماسك طبيعي لشد وتفتيح البشرة

المكونات اللازمة لصُنع كريم الكركم:

ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم الطبيعي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من جل بذور الكتان.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو ويمكنك استبداله بزيت فيتامين E.

نضف الكركم والنشا إلى قدر مناسب مع إضافة الماء ثم نمزج المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط، وبعد ذلك نرفع القدر على نار هادئة مع تقليب الخليط بإستمرار دون توقف حتى نحصل على كريم، ثم نفرغه في وعاء خارجي ونقسم الخليط الكريمي إلى نصفين في وعاءين، وإلى النصف الأول من الكريم نضف جل الألوفيرا وزيت جوز الهند ثم نخلط جيداً. بعد ذلك نحتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية نظيفة ونحتفظ بها في الثلاجة، حيث يبقى هذا الكريم صالح للاستخدام في الثلاجة لمدة 15 يوم. طبقي هذا الخليط على بشرة نظيفة على كامل بشرة وجهك وعنقك ثم اتركيه على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء جيداً، وبعد ذلك رطبي بشرتك بمرطبك اليومي المناسب وكرري إستخدام هذا الكريم مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

كريم الكركم لتوحيد لون البشرة

وإلى النصف الآخر من الكريم نضف جل بذور الكتان وزيت اللوز الحلو ونمزج بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نحتفظ به في جرة زجاجية ويبقى صالح للاستخدام لمدة 7 أيام في مكان بارد أو في الثلاجة، طبقي هذا الكريم على بشرة وجهك قبل الذهاب إلى النوم ثم دلكي بشرتك بهذا الكريم حتى تتشربه بشرتك تماماً، واتركيه حتى الصباح وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء جيداً وكرري تطبيق هذا الكريم على بشرتك كل مساء، ومن الأسبوع الأول من الاستخدام ستحصلين على نتيجة رائعة.