نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الأطعمة لتسمين وتنحيف الجسم بأسرع وقت ممكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطعمة لتسمين وتنحيف الجسم، مثلما تعد السمنة وزيادة الوزن من المشاكل التي يعاني منها الكثيرين، فتظل النحافة المفرطة أيضاً واحدة من أكثر المشاكل التي يبحث العديد من الأشخاص إلى علاجها لأن كل من مصاب بها أكثر عرضة للإصابة بالأنيميا الحادة وفقر الدم وقد يتعرض للإصابة أيضاً بعدة أمراض صحية مزمنة بسبب نقص الجسم من الكثير من العناصر والفيتامينات الضرورية لتعزيز صحة الجسم، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال أفضل أطعمة لتسمين وتنحيف الجسم خلال أسبوع.

أطعمة لتسمين وتنحيف الجسم

هناك الكثير من الأطعمة التي يوصى بها أطباء التغذية بضرورة اللجوء إليها لتسمين الجسم وجعله يكتسب المزيد من الكيلو جرامات والسعرات الحرارية العالية، وذلك من أجل علاج مشكلة النحافة ونقصان الوزن، منها:

زبدة الفول السوداني

تعتبر زبدة الفول السوداني من أكثر الأطعمة الصحية التي تساهم في علاج النحافة، فهي غنية بالسعرات الحرارية والمزيد من الزيوت النباتية والسكريات والأملاح، وكل هذه المكونات تزيد من الوزن يومياً خلال وجبة الإفطار، كما يمكن تناول مرضى السمنة بتناول زبدة الفول السوداني الخاصة بالدايت من خلال ملعقة واحدة في اليوم.

المكسرات والفواكه المجففة

تحتوي المكسرات على نسبة عالية من الأحماض الدهنية وأحماض الأوميغا 3 والتي تساهم في زيادة الوزن عند الالتزام في تناولها بشكل يومي، خاصة إذا تم إضافتها إلى أطباق سلطة الفواكه والزبادي والوصفات الرئيسية مثل الكبسة والأرز، كما يمكن للأشخاص الذين يعانون من السمنة تناول حبات المكسرات بأعداد معينة خلال اليوم.

الفواكه المجففة

كذلك تناول الفواكه المجففة من الأطعمة الغنية بالسكريات والسعرات الحرارية العالية التي تزيد من الوزن وهذا في حال الإفراط في تناولها، كما أنها تعد من الأطعمة المفيدة التي يمكن لأصحاب الوزن الزائد أن يتناولها ولكن بكميات قليلة.

اللحوم الحمراء

لكل من يرغب في إكساب وزنه المزيد من السعرات الحرارية عليه بالحرص على تناول اللحوم الحمراء والتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والأحماض والتي تتمثل في اللحوم وأوراك الدجاج، بينما صدور الدجاج يفضل لمرضى السمنة تناولها لأنها خالية من الدهون.

الشوكولاته بالحليب

من المعروف الفوائد الصحية لمشروب الشوكولاته بالحليب على الجسم، فهذه وجبة صحية غنية بالفيتامينات والعناصر والمعادن الغذائية الهامة التي تساهم في تعزيز صحة الجسم وزيادة الوزن بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الدهون الصحية والسكريات، كما يمكن أن يساهم هذا المشروب في تنحيف الجسم من خلال إضافة نوع الشوكولاته الدارك أي الخالية من السكر.