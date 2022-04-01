الموز على النار فكرة هائلة اغلي من الذهب لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها هتتخطف خطف ولادك هيعشقوها

أن الموز من الفواكه اللذيذة التي لا غنى عنها في أي منزل فهي يحبها الكبار والصغار كثيرا وتتميز أنها مليئة بالمعادن والفيتامينات إلى جانب أنها تقوي المناعة وتساعد على هضم الطعام وتحريك المعدة والتخلص من الإمساك المزمن ولكن ما يجهله الكثير هو أنه يمكن وضع الموز على النار وتناوله كنوع من أنواع الحلويات فهي فكرة جهنمية فعندما نقوم بعمله مرة واحدة سوف يحبه الأطفال كثيرا وسوف نتعرف على طريقة عمله من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الموز المقلي

يكون الموز المقلي بمثابة نوع من أنواع الحلويات اللذيذة والشهية وسوف نوضح طريقة عمله من خلال النقاط التالية

المكونات

موز.

زيت غزير للقلي.

دقيق.

فانيليا.

ملعقة قرفة.

ماء.

رشة ملح.

سكر بودرة.

طريقة التحضير

نحضر الموز ونقوم بتقشيرها .

نحضر بولة ونضع بها جميع المكونات من دقيق وفانيليا ورشة ملح وماء ونقوم بتقليبهم جميعا حتى نحصل على قوام كريمي .

نأخذ الموزة ونضعها في الخليط ثم بعد ذلك نضعها في المقلاة ويجب أن يوجد به زيت غزير ونقوم بقلي الموز به.

عند الانتهاء من القلي نخرج الموز ونرش عليه السكر والقرفة .

يتم تقديم الموز في طبق مسطح وبالهناء والشفاء وعند يتم تجريب هذه الطريقة في عمل الموز المقلي لا نستغني عنها أبدا.

ونجد اننا قد اعددنا طريقة للموز المقلي بأسهل الطرق والخطوات.

فوائد فاكهة الموز

الموز من ألذ أنواع الفواكه التي لا يمكن الاستغناء عنها وتتميز بطعمها اللذيذ والجيد وسوف نوضح أهم فوائدهم من خلال هذا النقاط التالية..