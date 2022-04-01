طريقة عمل الفطائر السريعة الهشة بدون فرن حضريها بأقل المكونات

طريقة عمل الفطائر السريعة بدون فرن، تعتبر الفطائر من المأكولات اللذيذة والرائعة التي يفضلها الكثير منا وهي نوع من أنواع المعجنات المميزة، يعد هذا النوع من الفطائر السريعة معروف ومتداول في أغلب البلدان العربية، لسرعة تحضيره وسهولته أيضاً، كما يمكن لنا أن نصنعه بأطعمة مختلفة، منها فطائر الدجاج أو الجبن أو الزعتر أو السبانخ، ومنا من يفضلها بطرق أخرى، مثل فطيرة التفاح أو الفراولة، كنوع من أنواع الحلويات، بما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك فسوف تحتاجين لعمل حلويات كثيرة، فهيا بنا نتعرف على طريقة عمل الفطائر السريعة بدون فرن، تابعونا في الوصفة القادمة.

طريقة عمل الفطائر السريعة

فطيرة التفاح

ثلاثون جرام من الزبد.

اثنين ثمرة تفاح مقشر ومقطع مكعبات.

نصف معلقة صغيرة من القرفة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر المجروش.

مقادير تحضير فطيرة التفاح

واحد كوب لبن رائب.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت.

واحد بيضه.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

واحد كوب من الدقيق الفاخر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

إحضار إناء مناسب وضعيه على النار، ثم ضعي الزبدة فيه حتي تسيح، ثم أضيفي السكر المجروش على الزبد، أستمري في التقليب حتى يتكرمل السكر.

أضيفي التفاح المكعبات إلى ما سبق على نار هادئة، قومي بالتقليب من فتره لأخرى، ثم قومي بتغطية الإناء واتركيه على النار لمدة عشر دقائق تقريباً.

أحضري إناء أخر ثم قومي بوضع السكر مع البيض واخفقيه جيداً بالمضرب اليدوي.

قومي بإضافة اللبن الرائب مع الزيت واستمري في الخفق.

ضعي الدقيق البيكنج بودر وأيضاً الفانيليا إلى الخليط السابق، قومي بالتقليب الخفيف حتي يتجانس العجين.

أرفعي الغطاء عن التفاح بعد تمام نضجه، ضعي القليل من القرفة وقلبيه، أضيفي خليط الفطيرة السابق تحضيره بهدوء على التفاح.

قومي بتسوية سطح الفطيرة جيداً، غطي الإناء واتركيها على نار هادئة حتى ينضج تماماً.

أدهني وجه الفطيرة بالزيت، قومي بقلب الفطيرة وتغطيها مرة أخرى، أتركيها حتى يصبح لونها ذهبي من الجهة الأخرى.

قومي بتقطيع الفطيرة ووضعها في طبق التقديم.

الآن نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الفطائر السريعة بدون فرن، نرجو أن تنال إعجابكم، ولمزيد من الوصفات نرجو منكم ترك تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن، دمتم في رعاية الله.