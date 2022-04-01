نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحيحة لتحضير البسبوسة مثل المحلات مرملة وطرية تذوب في الفم بكل أسرار الحلواني في المقال التالي

الطريقة الصحيحة لتحضير البسبوسة المحلات، هناك الكثير من الحلويات الشرقية الشهيرة التي نحرص على تحضيرها بشكل دائم ومن أحلى وأطعم هذه الحلويات هي البسبوسة، فهي تعد من أحب الحلويات الخفيفة الشرقية التي يعشقها الجميع، فهي من أكثر الحلويات الرمضانية التي نقوم بشرائها من الخارج من الحلواني، ولذلك بدأت الأمهات بالبحث عن أسرار تحضير البسبوسة من المنزل و سر قوامها الطري المرمل الذي يذوب في الفم مثل المحلات. مقادير البسبوسة 2 كوب وربع دقيق بسبوسة

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة مبشور جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الطحينة السائلة.

نصف كوب السمن البلدي.

كوب الا ربع حليب السائل.

2 ملعقة كبيرة عسل الأبيض. مقادير الشربات كوب وربع سكر.

ملعقة صغيرة ليمون

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة سمن بلدى. طريقة تحضير البسبوسة أولاً نأتي بصينية الفرن مقاس 24 سم ونقوم بتوزيع القليل من السمن بداخل الصينية من جميع الجوانب لكى لا تلتصق البسبوسة في الصينية، ونقوم بوضع الطحينة هذا سيعطي للبسبوسة لون مميز جدًا.

بعد ذلك نقوم بتشغيل الفرن لكي يسخن عندما نقوم بتحضير البسبوسة.

ثم نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع الحليب السائل ثم نقوم بوضع نصف كوب من السكر و 2 ملعقة من العسل الأبيض.

نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم حتى يمتزجا و يختلط مع بعضهم.

ثم نأتي بوعاء آخر و نقوم بوضع السميد الناعم و جوز الهند المبشورة و السمن البلدي.

نخلط هذه المكونات جيداً مع بعضهم ولكن لا تقومي بعجن المكونات فقط اخلطي المكونات حتى يمتزجا ويصبح الخليط مثل حبات الرمل.

بعد ذلك نضيف خليط الحليب مع السميد ونقلبهم ببطء حتى يمتزجا.

نأتي بالصينيه ونقوم بسكب خليط البسبوسة في الصينية.

ثم نضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة هي الخطوة ستجعل قوام البسبوسة طري.

بعد ذلك نضع صينية البسبوسة في الفرن الساخن على الرف السفلي على درجة حرارة 200 درجة لمدة 25 دقيقة.

نخرج الصينية من الفرن و نقوم بتوزيع الشربات الساخن فور خروجها من الفرن مباشرة و نغطي الصينية لمدة 10 دقائق.

ثم نتركها تبرد ثم تقطع و تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتحضير البسبوسة مثل المحلات مرملة وطرية تذوب في الفم بكل أسرار الحلواني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الصحيحة لتحضير البسبوسة مثل المحلات مرملة وطرية تذوب في الفم بكل أسرار الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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