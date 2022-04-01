وداعاً قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها خيااال

يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة جديدة لعمل البطاطس في البيت بعيدا عن قلي البطاطس أو سلقها او غيره من الوصفات, البطاطس من الخضروات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ويحبها الجميع وذلك لأن سعرها أقتصادي يناسب الجميع وأمكانية استخدامها في العديد من الوصفات, ولكن طريقة البطاطس في الخلاط من الطرق الجديدة لعمل البطاطس في البيت والتي لا يعرفها الكثير وهي غير تقليدية وطعمها مختلف عن أي وصفة بطاطس أخري, ولذلك سنتناول خلال مقالنا هذا طريقة تحضير وصفة البطاطس في الخلاط بسهولة وبمكونات بسيطة.

مقادير إعداد وصفة البطاطس في الخلاط

البطاطس من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والتي تمد الجسم بالطاقة, وبها نسبة كبيرة أيضا من الألياف التي تغذي الجسم وتحتوي على مجموعة من الفيتامنيات منها فيتامين أ والذي بدوره يساعد في تحسين صحة البشرة ويقوي النظر ويقلل من عمليات الأكسدة في الجسم, ولذلك فيجب الحرص على تناول البطاطس بشكل دائم للأستفادة منها ويمكن تحضير فطائر البطاطس بالمكونات التالية:-

حبتان بطاطس.

معلقتين دقيق.

معلقتين نشا.

معلقة ملح.

معلقة فلفل.

معلقة بابريكا.

بقدونس مفروم.

معلقة بيكنج بودر.

جبن رومي.

معلقتين زيت.

كيفية إعداد وصفة البطاطس في الخلاط بسهولة

فطائر البطاطس اللذيذة من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة كوجبة للأفطار أو العشاء, ويتم تحضيرها كالتالي:-