طريقة تحضير شيكولاته باونتي في المنزل بسهولة وبأقل التكاليف الممكنة

شوكولاتة باونتي واحدة من أشهر أنواع الشوكولاتة وألذها، يعشقها الكثير من الأشخاص المحبين حلويات جوز الهند، والذين يحبون الشوكولاتة، الشوكولاتة بجوز الهند لذيذة ورائعة، وهي مفضلة بالنسبة لكثير من الأشخاص، وعدد كبير من الأطفال يحبون شوكولاتة جوز الهند، ولكن شوكولاته باونتي مستوردة وتكون ذات سعر مرتفع على الأطفال، وكان يوجد من قبل شيكولاتة جيرسى الرائعة الغنية بجوز الهند الذي يعشقه الصغار، ولكن وجود شيكولاتة جوز الهند يكون نادرًا وقليلاً في هذه الأيام، بعد أن وقف إنتاجها لفترة من الزمن، وتبحث النساء عن طريقة تحضير شيكولاته باونتي في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة، وتعطي نتائج سليمة لكي ينجذب لها أطفالهم، ولا يقومون بشرائها جاهزة من الخارج، حيث أن أطفالهم يرغبون في تناولها بكثرة بسبب طعمها اللذيذ، وأيضًا تريد الأمهات تحضيرها استعدادًا حلويات شهر رمضان المبارك، أو حتى تحضيرها في حلويات عيد الفطر المبارك.

مكونات تحضير شوكولاتة باونتي في المنزل

عدد اثنين كوب من جوز الهند الناعم المبشور.

نصف العلبة الكبيرة من الحليب المكثف.

ربع كيلو جرام من الشيكولاته المطبخ.

ربع ملعقة كبيرة من النشا.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير شوكولاتة باونتي في المنزل