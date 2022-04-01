نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير شيكولاته باونتي في المنزل بسهولة وبأقل التكاليف الممكنة في المقال التالي
شوكولاتة باونتي واحدة من أشهر أنواع الشوكولاتة وألذها، يعشقها الكثير من الأشخاص المحبين حلويات جوز الهند، والذين يحبون الشوكولاتة، الشوكولاتة بجوز الهند لذيذة ورائعة، وهي مفضلة بالنسبة لكثير من الأشخاص، وعدد كبير من الأطفال يحبون شوكولاتة جوز الهند، ولكن شوكولاته باونتي مستوردة وتكون ذات سعر مرتفع على الأطفال، وكان يوجد من قبل شيكولاتة جيرسى الرائعة الغنية بجوز الهند الذي يعشقه الصغار، ولكن وجود شيكولاتة جوز الهند يكون نادرًا وقليلاً في هذه الأيام، بعد أن وقف إنتاجها لفترة من الزمن، وتبحث النساء عن طريقة تحضير شيكولاته باونتي في المنزل بطريقة سهلة ومضمونة، وتعطي نتائج سليمة لكي ينجذب لها أطفالهم، ولا يقومون بشرائها جاهزة من الخارج، حيث أن أطفالهم يرغبون في تناولها بكثرة بسبب طعمها اللذيذ، وأيضًا تريد الأمهات تحضيرها استعدادًا حلويات شهر رمضان المبارك، أو حتى تحضيرها في حلويات عيد الفطر المبارك.
مكونات تحضير شوكولاتة باونتي في المنزل
- عدد اثنين كوب من جوز الهند الناعم المبشور.
- نصف العلبة الكبيرة من الحليب المكثف.
- ربع كيلو جرام من الشيكولاته المطبخ.
- ربع ملعقة كبيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
خطوات تحضير شوكولاتة باونتي في المنزل
- في إناء نقوم بتسخين الحليب المحلي قليلًا، ونرفعه من على النار ونقوم بوضع جوز الهند، والنشا، ورشة الملح، ونقوم بتقليب المكونات في الحليب جيدًا، وتتماسك المكونات معًا.
- ستساعد النشا في تماسك جوز الهند بالحليب المحلى.
- نقوم بتقطيع جوز الهند بالحليب بعد عجنه جيدًا متماسكة معًا، نقوم بتقطيعه وتشكيله صغيرًا على شكل مستطيلات في حجم الشوكولاتة.
- نقوم بتجهيز صينية بها ورقة زبدة وبعد ذلك نقوم برص حبات جوز الهند في الصينية.
- نقوم بوضع الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة حتى تتماسك.
- بعد وضع الصينية في الثلاجة نقوم بتحضير الشوكولاتة، في إناء على النار نقوم بوضع ماء يغلي، ونقوم بعمل حمام بخار الشيكولاتة حتى تسيح، ونستمر في تقليب الشوكولاتة على الإناء الذي به ماء حتى تذوب.
- نخرج جوز الهند من الثلاجة ونقوم بوضعه في الشوكولاتة، و غرقها بالكامل، ثم نضعها في إناء آخر ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك الشوكولاتة عليها ثم تقدم.
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