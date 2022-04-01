نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان عالباب…. تعرفي علي أسهل طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل في المقال التالي

تعتبر القطايف من أفضل الحلويات الغربية المشهورة التي يحبها الكبار والصغار وتفضل الأمهات تحضيرها في شهر رمضان وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتقدم للضيوف كنوع من التجديد في الحلويات ويمكن تقديمها بأكثر من حشوة مختلفة مثل القطايف بالقشطة أو الشيكولاتة أو المكسرات وتعد مكوناتها سهلة وبسيطة وسريعة التحضير وترغب كثير من السيدات في تحضير عجينة القطايف في المنزل لأفراد الأسرة بدلا من شرائها من الخارج، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضيرها. مكونات عمل عجينة القطايف في المنزل ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض

كوبان ونصف من الماء

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقتان كبيرتان من السكر الناعم

نصف ملعقة صغيرة من الملح طريقة تحضير عجينة القطايف في المنزل نحضر وعاء ونضع به السكر والدقيق ونقوم بخلطهم معا.

ثم نضيف إليهم الملح والبيكنج باودر مع الاستمرار في تقليبهم جيدا.

بعد ذلك نضع الماء على الخليط تدريجيا مع التقليب جيدا حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض ونحصل على عجينة سائلة.

نحضر طاسة ونضعها على نار متوسطة ونقوم بتسخينها جيدا حتى تكون من النوع غير لاصق للعجينة.

نضع وحدات من العجينة على الطاسة باستخدام ملعقة ونتركها حتى تتحمر من الجزء السفلي فقط ونقوم بتكرار هذه الخطوات حتى ننتهي من كمية العجين تماما. مكونات عمل القطايف بالمكسرات نصف كيلو من القطايف

كمية من جوز الهند

كمية من الزبيب مكونات عمل الشربات كوبان من السكر

كوب من الماء

عصير نصف ليمونة طريقة تحضير الشربات نحضر إناء صغير ونضع به السكر والماء ونقوم بتقليبهم على النار حتى يذوب السكر ونترك الخليط حتى يغلي.

بعد أن يغلي الخليط نضع عليه عصير نصف الليمونة ونتركه لمدة خمس دقائق حتى يصبح قوامه ثقيل ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل القطايف بالمكسرات أولا نقوم بخلط جوز الهند والزبيب ونقلبهم جيدا.

ثم نقوم بحشو وحدات القطايف بخلطة المكسرات حتى ننتهي من جميع الكمية.

نحضر طاسة ونضع بها زيت على النار حتى يسخن.

ثم نضع وحدات القطايف ونقلبها حتى نحصل على اللون الذهبي.

ثم نسقي القطايف بالشربات ونضعها في أطباق التقديم، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة رمضان عالباب.... تعرفي علي أسهل طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل - ثقفني

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