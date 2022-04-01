طريقة عمل بودرة السوبيا فى البيت بأقل تكلفة و مثل الجاهزة تمامًا وطريقة تحضير المشروب مثل المحلات

طريقة عمل بودرة السوبيا و المشروب مثل المحلات و الجاهزة تماماً، هناك الكثير من المشروبات التي لا يمكن الاستغناء عن تناولها في شهر رمضان المبارك، حيث تعد المشروبات من أهم الأشياء التي يحتاجها جسم الإنسان في فترة الصيام لذلك تحرص الأمهات دائما على تقديم كل يوم مشروب مختلف عن الآخر، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز جدًا ثقفني طريقة تحضير احلى والذ المشروبات لشهر رمضان، و سنبدأ بتقديم مشروب السوبيا الشهير لن يأخذ منك في تحضيرة سوي 10 دقائق فقط سنبدأ بتحضير بودرة السوبيا ثم طريقة تحضير المشروب.

مقادير بودر السوبيا

كوب من السكر البودرة.

ربع كوب أرز مطحون.

كوب من الحليب البودر.

2 باكيت فانيليا بودرة.

5 معالق كبيرة من الكريم شانتيه.

ربع كوب جوز هند مبشور.

طريقة تحضير بودرة السوبيا

في البداية نأتي بجوز الهند المبشورة ونحرص أن تكون جوز الهند مبشورة ناعمة لكى يسهل خلطها مع المكونات.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير و نقوم بوضع الأرز المطحون ويكون مطحون ناعم جدًا لذلك قومي بضربه أكثر من مرة.

ثم نضع على الارز المطحون كوب من الحليب البودر.

نخلط الحليب البودر مع الأرز جيدًا حتى يمتزجا مع بعضهم.

ثم نضيف الفانيليا و السكر البودر نقلبهم مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الكريم شانتية ونخلط كافة المكونات مع بعضهم حتى يختلط.

نأتي ببرطمان زجاج نظيف و جافة تماما ونقوم بوضع بودرة السوبيا وهكذا أصبح لدينا بودرة السوبيا مثل الجاهزة تمامًا ونقوم بتحضير المشروب.

مشروب السوبيا

بعد أن قدمنا لكم طريقة تحضير بودرة السوبيا وسنقدم لكم طريقة تحضيرها المشروب، المكونات هي:

لتر من الحليب البارد.

6 معالق كبيرة من بودرة السوبيا.

سكر حسب الرغبة.

طريقة تحضير مشروب السوبيا