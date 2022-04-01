ضاع عمرنا واحنا بنشتري الجاهز .. بحبة بطاطس أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 3 دقائق والطعم مقرمش وخطير

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البطاطس من الأكلات التي يمكن استخدامها بأكثر من طريقة ومن أكثر الوصفات التي يمكن استخدامها هي البطاطس الشيبسي وهي من الوجبات المفضلة والخفيفة والتي يحبها الكبار والصغار كوجبة خفيفة أو مع الأكلات, ودائما ما يفشل الكثير عند تحضير الشيبسي في البيت وذلك لأن البطاطس تمتص كمية كبيرة من الزيت عند القلي, ويرجع ذلك الي إتباع الخطوات الخاطئة عند تحضير الشيبسي, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة تجهيز البطاطس الشيبسي في البيت بسهولة بحيث يكون مقرمش مثل شيبسي المصانع.
ماهي مكونات إعداد البطاطس الشيبسي في البيت
المكونات
- حبتان بطاطس.
- كوب نشا.
- ربع كوب خل.
- معلقة ملح.
- معلقتين ليمون.
- بصل مجفف.
- ثوم مجفف.
- بابريكا.
- زيت للقلي.
- معلقتين دقيق.
ماهي طريقة إعداد الشيبسي المقرمش مثل المصانع في البيت
البطاطس من أفضل الاكلات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة من النشويات والتي تكسب الجسم طاقة عالية, وتحتوي على العديد من المعادن منها البوتاسيوم والذي يعمل على تحسين صحة الاوعية والقلب, وبها العديد من الفيتامنيات أهمها فيتامين ج والذي له أهمية كبيرة في الجسم, وتعد البطاطس الشيبسي من الوجبات الخفيفة التي يمكن تحضيرها في البيت كنوع من أنواع التسالي, ويمكن تحضيره ببساطة كالتالي:-
- يتم تنظيف البطاطس وإزالة القشرة الخارجية لها ويتم تقطيعها شرائح رفيعة ومن المفضل أن تكون بطاطس مخصصة للقلي للحصول على نتيجة جيدة.
- توضع البطاطس في ماء بارد وربع كوب الخل والملح والليمون وبعد ذلك توضع في الثلاجة ساعة فقط.
- تصفي البطاطس وتوضع في كمية من الماء الساخن خمس دقائق وتصفي وتشطف مرة أخري بماء بارد.
- يتم فرد البطاطس على قطعة قماش وتجفف جيدا وبعد ذلك يوضع عليها النشا والبصل والثوم المجففان والبابريكا والدقيق.
- يقلب الخليط جيدًا مع البطاطس بحيث يغطي كل البطاطس, وبعد ذلك توضع البطاطس في الزيت الغزير الساخن.
- تقلب البطاطس جيدًا في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك سيتم تصفيه البطاطس على كمية من مناديل الورق وتقدم البطاطس.
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