نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رجيم رمضان.. كوب واحد قبل النوم يخلصك من دهون كرشك تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 أيام حتي لو كبيرة ومدلدلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتراكم الدهون في الجسم عند تناول الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية في الدهون وهو ما يجعل الجسم يخزن هذه الدهون في البطن والجناب, وتسبب العديد من الأضرار على الصحة منها أمراض في القلب والعديد من المشاكل في الأوعية الدموية ويبحث الكثير من أصحاب مشكلة الزيادة في الوزن عن طريقة طبيعية للتخلص من الوزن الزائد ومع دخول شهر رمضان فسيكون فقدان الوزن أسهل, لذلك سنوضح أفضل مشروب يمكن استخدامه في رمضان لنسف الدهون الموجود في الجسم وخاصة في البطن والأرداف وخلا وقت قصير.

كيفية تحضير خلطة بذور الكتان للتخلص من وزن الجسم الزائد خلال 3 ايام

بذور الكتان عبارة عن مكون طبيعي يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تغذي الجسم ومن أهم فوائدها أنها تعمل على ملئ المعدة بشكل كبير وبالتالي يشعر الشخص بالشبع فترة طويلة و بالتالي تناول سعرات حرارية أقل, ويساعد في تحفيز الجسم الي تكسير الدهون والتخلص منها وبالتالي فقدان الوزن بشكل جيد ويمكن تحضير بذورالكتان كالتالي:-

يتم وضع معلقة من بذور الكتان مع معلقة من الشمر ويضاف عليهم كمية من أوراق النعناع.

يوضع على الخليط معلقة من حبة البركة ويوضع على النار حتى يغلي وبعد ذلك يمكن تناوله بعد السحور في رمضان.

تستخدم الخلطة بشكل يومي وخلال 3 ايام فقط سيتم التخلص من أي دهون في الجسم.

ماهي أكثر المشروبات الطبيعية الفعالة في التخلص الكرش

الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعد في التخلص من الدهون عن طريق زيادة معدل الأيض الأساسي في الجسم ويساعد في تحفيز عملية أكسدة الدهون في الجسم وهي ما تساعد في فقدان الوزن والوصول الي الوزن المثالي للجسم.

خل التفاح من المكونات التي لها قدرة كبيرة على التخلص من البطن حيث يحتوي على مجموعة من الأحماض التي تساعد في تحفيز الجسم لتكسير الدهون والتخلص من الماء التي توجد تحت الجلد ويمكن وضع معلقة منه على كوب ماء ويوضع معهم معلقة عسل ويتم تناوله بعد السحور وقبل الأفطار مباشرة