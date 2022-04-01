نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لو عمرك 75 سنة.. ضعيها على التجاعيد وستختفى فورا, قنبلة تبييض وشد الوجه فى اسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة التجاعيد من أكثر العلامات المزعجة للسيدات وخاصة إذا ظهرت في سن صغير, ومن أهم العوامل التي تسبب ظهور التجاعيد منها أشعة الشمس الضارة ومنها استخدام متسحضرات تجميل وعناية بها نسبة كبيرة من المواد الكيميائية, و يبحث الكثير عن طريقة طبيعية لشد تجاعيد البشرة والتخلص منها بشكل سريع وطبيعي دون التأثير على البشرة بشكل سلبي, وهناك العديد من الخلطات الفعالة للتخلص من التجاعيد في البيت بتكلفة أقتصادية, وخلال السطور التالية سنوضح أفضل خلطة طبيعية لشد التجاعيد الوجه والتخلص من البقع الغامقة.

ماسك بياض البيض الطبيعي مع الكركم لشد تجاعيد البشرة وتبيض البشرة

بياض البيض يعد مصدر للبروتين الذي يغذي البشرة ويقلل من تجاعيد البشرة ويشد البشرة ويجعل البشرة خالية من أي خطوط تظهر حول العين والفم, ويساعد هذا الخليط في تطهير البشرة ويقلل من الحبوب والبقع الغامقة التي تنتج عنها, ويساعد في تبيض البشرة بشكل جيد ويمكن استخدام هذا الخليط كالتالي:-

يتم وضع بياض بيضة ويوضع عليها معلقة سكر ويقلبان معًا.

يضاف على الخليط معلقة كبيرة من الكركم ويقلب الماسك جيدًا.

يوضع الماسك على بشرة نظيفة وبعد ذلك يتم وضع طبقة من المناديل المعقمة ويوضع طبقة أخري من الماسك ويترك حتى يجف.

بعد أن يجف الخليط يتم تقشيره من البشرة من أسفل لأعلي وبعد ذلك باستخدام ماء بارد يتم شطف البشرة.

كيفية حل مشكلة التجاعيد بسهولة ببذور الشيا

بذور الشيا من أكثر المكونات الفعالة والمهمة للبشرة حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات منها فيتامين ج وهو من أهم المواد التي تحفز إنتاج الكولاجين في البشرة ويساعد في علاج ترهلات البشرة ويقلل من أسمرار البشرة ويحمي من الشمس ويتم استخدام بذور الشيا كالتالي:-