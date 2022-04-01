نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع صوص كراميل بأسهل طريقة في البيت في المقال التالي

يعد صوص الكراميل من أحد أنواع الصوص المنتشر حول العالم بشكل كبير، حيث يعد صوص الكراميل من أشهى أنواع الصلصات،‏ وحيث يستخدم صوص الكراميل في العديد من تزيين الحلويات المختلفة مثل الكيك بأنواعه والبان كيك والأيس كريم ‏وكثيراً من الحلويات المختلفة، كما أن صوص الكراميل يتميز بقوامه المتماسك ولونه الذهبي ومذاقه اللذيذ والشهي، وحيث أن صوص الكراميل يمد الجسم بالطاقة اللازمة التى يحتاجها الجسم، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل صوص الكراميل بأسهل طريقة ‏وبأقل تكلفة وبمكونات متوفرة دائما في كل مطبخ ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل صوص الكراميل بالحليب المكونات: كوب واحد من السكر الأبيض .

نصف كوب من الماء .

نصف كوب من الحليب السائل .

ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة .

رشة من ملح الطعام . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار إناء صغيرة مناسب ثم اخلطي فيه كوب واحد من السكر الأبيض مع نصف كوب من الماء ثم بعد ذلك ضعي القدر على نار متوسطة الحرارة ثم غطي الإناء قومي بإزالة غطاء الإناء بعد أن يبدأ الصوص بالغليان. الخطوة الثانية قومي بترك الكراميل حتى ينضج ويتحول إلى اللون البني دون تقليبه ثم بعد ذلك قومي بأبعد الإناء عن النار ثم بعد ذلك اخلطي ملعقة واحدة كبيرة من الزبدة مع الكراميل ثم بعد ذلك قومي بإضافة نصف كوب من الحليب السائل بالتدريج بعد أن تذوب الزبدة تماماً قومي بتحريك المزيج حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض ومن الممكن أن يغلي الحليب عند ملامسته للإناء الساخن فتجنبي هذه الخطوة أو قد ينفصل الصوص الساخن عند تغيير درجة حرارته بسرعة . الخطوة الثالثة قومي بإعادة الإناء إلى النار على نار متوسطة الحرارة ثم بعد ذلك قومي بإضافة رشة من ملح الطعام واستمري في التقليب المزيج حتى تتجانس المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد ثم بعد ذلك اتركي الإناء حتى يغلي الصوص تماماً ويكثف قليلاً لمدة دقيقة واحدة ثم اتركي صوص الكراميل حتى يبرد تماماً ‏ وبعد ذلك يمكن استعمله مع حلويات المجمدة أو الكيك أو الأيس كريم ‏ وغيرها من الحلويات المختلفة حسب رغبتك . عمر شويل - جدة أسرع صوص كراميل بأسهل طريقة في البيت - ثقفني

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