حضري الملوخية المصرية بكل بساطة وبطريقة سهلة في البيت

تعد الملوخية الخضراء المصرية من الأكلات المحببة عند المصريين بشكل كبير، وحيث أنها منتشرة بشكل كبير في المطابخ المصرية وفي المطابخ العربية أيضاً، ويمكن أيضاً تحضير الملوخية بالعديد من الطرق والوصفات، ولذلك تتميز الملوخية الخضراء المصرية بمذاق لذيذ ورائع، وحيث يمكن أن تقدم سادة أو مع الدجاج أو مع اللحم، وحيث أن الملوخية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الأنسان، لاحتوائها على الدهون والألياف والمعادن والبروتينات والفيتامينات والأملاح التي يحتاجها الجسم، ‏وكما ان طريقة تحضير الملوخية الخضراء سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الملوخية الخضراء المصرية بكل بساطة بطريقة سهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الملوخية الخضراء المصرية

تعتبر الملوخية من الوجبات التي لا يقاومها أحد حيث لا يختلف عليها اثنان وهي من الأطباق الأساسية في العزومات وبجانب الدجاج واللحوم حيث تتميز بمذاق لذيذ مميز بين الأطباق الأخرى مقارنة بالأطباق الأخرى وتعتبر وجبة الملوخية من أكثر الوجبات الغذائية التي تمد الجسم بالفيتامينات نظراً لأنها من الخضراوات ويمكن تحضير.

المكونات:

أثنين كيلو جرام من الملوخية المفرومة بمفرمة الملوخية .

أثنين ملعقة من السمن البلدى .

شوربة دجاج أو شوربة لحم .

ملعقة ونصف من الثوم المفروم .

ملعقة ونصف من الكزبرة الناشفة المطحونة

رشة من ملح الطعام حسب الاحتياج .

طريقة التحضير :