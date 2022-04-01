نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري الملوخية المصرية بكل بساطة وبطريقة سهلة في البيت في المقال التالي
تعد الملوخية الخضراء المصرية من الأكلات المحببة عند المصريين بشكل كبير، وحيث أنها منتشرة بشكل كبير في المطابخ المصرية وفي المطابخ العربية أيضاً، ويمكن أيضاً تحضير الملوخية بالعديد من الطرق والوصفات، ولذلك تتميز الملوخية الخضراء المصرية بمذاق لذيذ ورائع، وحيث يمكن أن تقدم سادة أو مع الدجاج أو مع اللحم، وحيث أن الملوخية غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة جسم الأنسان، لاحتوائها على الدهون والألياف والمعادن والبروتينات والفيتامينات والأملاح التي يحتاجها الجسم، وكما ان طريقة تحضير الملوخية الخضراء سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة في كل بيت، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الملوخية الخضراء المصرية بكل بساطة بطريقة سهلة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الملوخية الخضراء المصرية
تعتبر الملوخية من الوجبات التي لا يقاومها أحد حيث لا يختلف عليها اثنان وهي من الأطباق الأساسية في العزومات وبجانب الدجاج واللحوم حيث تتميز بمذاق لذيذ مميز بين الأطباق الأخرى مقارنة بالأطباق الأخرى وتعتبر وجبة الملوخية من أكثر الوجبات الغذائية التي تمد الجسم بالفيتامينات نظراً لأنها من الخضراوات ويمكن تحضير.
المكونات:
- أثنين كيلو جرام من الملوخية المفرومة بمفرمة الملوخية.
- أثنين ملعقة من السمن البلدى.
- شوربة دجاج أو شوربة لحم.
- ملعقة ونصف من الثوم المفروم.
- ملعقة ونصف من الكزبرة الناشفة المطحونة
- رشة من ملح الطعام حسب الاحتياج.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي في الوعاء أثنين كيلو جرام من الملوخية المفرومة ثم ضعي الوعاء على النار.
- الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة إلى الملوخية نصف ملعقة من الثوم المفروم مع نصف ملعقة كزبرة الناشف المطحونة.
- الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بوضع شوربة الدجاج أو شوربة اللحم بالتدريج قليلاً إلى الخليط السابق ثم بعد ذلك نقلب الخليط مع بعضهم البعض جيداً حتى نحصل على القوام المطلوب الذي تريدنه ولا ثقيل ولا خفيف ولا تترك الملوخية تغلى على النار لمدة طويلة ثم بعد ذلك قومي برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار مقلاة مناسبة ثم بعد ذلك ضعي المقلاة على النار وبعد ذلك ضعي في المقلاة أثنين ملعقة من السمن البلدي مع ملعقة من الثوم المفروم ونقلب المزيج قليلاً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك ضيفي ملعقة من الكزبرة الناشفة المطحونة على الثوم ونحرك المزيج جيداً حتى يحمر ثم نضع المزيج على الملوخية ثم بعد ذلك أصبحت الملوخية الخضراء المصرية جاهزة للتقديم إلى أفراد أسرتك.
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