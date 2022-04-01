نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البيتي فور على طريقة المحلات في البيت في المقال التالي

البيتي فور من الحلويات اللذيذة التى تقدم في المناسبات السعيدة والعيد، حيث يتميز البيتي فور بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش والدايب، وكما يمكن تحضيره بطرق مختلفة وأشكال متعددة، ‏والبيتي فور يعد من المخبوزات السهلة وسريعة في التحضير ولا تتطلب وقت ولا مجهود طويل،‏ كما أن البيتي فور من الحلويات والمخبوزات المحببة عند الأطفال والكبار أيضاً على حد سواء، ويعد من الحلويات التي لا تقاوم في مذاقها وشكلها المميز، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل البيتي فور باشكال مختلفة ‏وبطريقة سهلة وبسيطة على طريقة المحلات في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل البيتي فور الدايب المكونات: أثنين كوب ونصف من الدقيق المنخول .

كوب من الزبدة الطرية .

نصف كوب من السكر البودر .

بيضة واحدة كبيرة .

ملعقة ونصف صغيرة من الكاكاو الخام .

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة .

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر .

ذرة من ملح الطعام .

نصف كوب من مربي فراولة للتزيين .

نصف كوب من الشوكولاتة مذابة للتزيين .

نصف كوب من الفورماسيل للتزيين . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء كبير مناسب ثم ضعي فيه نصف كوب من السكر البودرة مع كوب من الزبدة الطرية واخلطيهما جيداً بإستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح لديك قوام هش وفاتح اللون . الخطوة الثانية قومي بإضافة البيضة مع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة واخفقي المكونات جيداً لمدة خمس دقائق ثم بعد ذلك قومي بإضافة أثنين كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول مع ذرة من ملح الطعام ‏ ثم بعد ذلك ضيفي نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض حتى يختفي الدقيق تماماً . الخطوة الثالثة قومي بتقسيم العجين إلى قسمين ثم ضعي على قسم واحد ملعقة ونصف صغيرة من الكاكاو الخام واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض ثم بعد ذلك قومي بتسخين الفرن على درجة حراة 180 درجة مئوية ‏ ثم بعد ذلك ضعي العجين في كيس الحلواني وشكليه بإستخدام الأشكال المخصصة للبيتي فور كما ترغبين . الخطوة الرابعة قومي بإحضار صينية مناسبة للفرن مبطنة بورق زبدة ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 25 دقيقة حتى ينضج تماماً وبعد ذلك قومي بإخراج البيتي فور من الفرن وزيني البيتي فور بالشوكولاتة أو المربى والفورماسيل ‏ وبعد ذلك اصبح البيتي فور جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة . عمر شويل - جدة طريقة عمل البيتي فور على طريقة المحلات في البيت - ثقفني

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