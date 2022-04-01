طريقة عمل بسكويت الجيلي الباردة بطعم لذيذ في البيت

يعد ‏الجيلي من الحلويات السهلة في التحضير والخفيفة على المعدة، ‏وحيث أن الجيلي من الحلويات التي يقبل على تناولها الجميع الكبار والصغار على حد سواء، نظراً لمذاقه اللذيذ والرائعة والمختلف عن باقي الحلويات الباردة، ‏حيث يتعدد طرق تحضير الجيلي فيمكن تحضيرالجيلي بالبسكويت أو الكاسترد أو المهلبية أو الكاكاو، ‏كما يتم تقديم الجيلي في المناسبات أو أعياد الميلاد أو بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم، ‏حيث ان حلي الجيلي من الحلويات السهلة التي لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود كثير، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الجيلي البارد بطعمه اللذيذ في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت الجيلي البارد

يعتبر الجيلي من الحلويات الخفيفة البسيطة التي لا تستكلف مكونات متعددة ويتم تحضيرها شبه جاهزة وتلزمه طريقة تحضير بسيطة وبسبب ذلك بدأت الأمهات تحاول إدخال مكون الجيلي بعد التحضير في الكثير من الحلويات والمعجنات الأخرى حيث يعطي المذاق الحلو المميز ويعتبر تناول الجيلي من الأشياء المناسبة لشهر رمضان والتجديد في طريقة تحضير الجيلي.

المكونات:

ربع كيلو جرام من بسكويت الشاي .

كوب وربع من الزبدة المذوبة .

نصف كيلو من الجبن الكريمي .

كوب وربع من الماء المغلي .

ثلثا كوب من السكر الأبيض .

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا .

ملعقة نصف كبيرة من الجيلاتين البودرة .

عشر ثمرات من الفراولة المقطعة .

خمس ثمرات من التوت المقطع .

كوب ونصف من الجيلي بنكهة الفراولة .

كوب ونصف من الماء المغلي .

طريقة التحضير :