نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الجيلي الباردة بطعم لذيذ في البيت في المقال التالي
يعد الجيلي من الحلويات السهلة في التحضير والخفيفة على المعدة، وحيث أن الجيلي من الحلويات التي يقبل على تناولها الجميع الكبار والصغار على حد سواء، نظراً لمذاقه اللذيذ والرائعة والمختلف عن باقي الحلويات الباردة، حيث يتعدد طرق تحضير الجيلي فيمكن تحضيرالجيلي بالبسكويت أو الكاسترد أو المهلبية أو الكاكاو، كما يتم تقديم الجيلي في المناسبات أو أعياد الميلاد أو بعد الإفطار في شهر رمضان الكريم، حيث ان حلي الجيلي من الحلويات السهلة التي لا تحتاج إلى وقت ولا مجهود كثير، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الجيلي البارد بطعمه اللذيذ في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت الجيلي البارد
يعتبر الجيلي من الحلويات الخفيفة البسيطة التي لا تستكلف مكونات متعددة ويتم تحضيرها شبه جاهزة وتلزمه طريقة تحضير بسيطة وبسبب ذلك بدأت الأمهات تحاول إدخال مكون الجيلي بعد التحضير في الكثير من الحلويات والمعجنات الأخرى حيث يعطي المذاق الحلو المميز ويعتبر تناول الجيلي من الأشياء المناسبة لشهر رمضان والتجديد في طريقة تحضير الجيلي.
المكونات:
- ربع كيلو جرام من بسكويت الشاي.
- كوب وربع من الزبدة المذوبة.
- نصف كيلو من الجبن الكريمي.
- كوب وربع من الماء المغلي.
- ثلثا كوب من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.
- ملعقة نصف كبيرة من الجيلاتين البودرة.
- عشر ثمرات من الفراولة المقطعة.
- خمس ثمرات من التوت المقطع.
- كوب ونصف من الجيلي بنكهة الفراولة.
- كوب ونصف من الماء المغلي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار الخلاط الكهربائي ثم افرمي بسكويت الشاي في الخلاط ثم بعد ذلك ضيفي الزبدة المذوبة حتى يتشكل عجينة ثم بعد ذلك رصي عجينة البسكويت والزبدة قي قالب مناسب ثم قومي بإدخال القالب إلى الثلاجة.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء كبير ثم بعد ذلك ذوبي الجيلاتين مع الماء المغلي في الوعاء ثم بعد ذلك قومي بإحضار وعاء آخر واخلطي فيه الجبن الكريمي مع السكر في الوعاء ثم بعد ذلك ضيفي خلاصة الفانيليا واخلطي المكونات جيداً معاً حتى تتماسك وبعد ذلك اخلطي مزيج الجيلاتين مع خليط الجبن الكريمي ثم حركي المكونات معاً جيداً.
- الخطوة الثالثة قومي بسكب الخليط الجيلاتين وخليط الجبن الكريمي فوق طبقة البسكويت في القالب ثم ضيفي إليهم الفراولة المقطعة والتوت المقطع فوق الخليط في القالب ثم بعد ذلك قومي بإدخال القالب إلى الثلاجة لمدة أربع ساعات تقريباً.
- الخطوة الرابعة قومي بتذويب الجيلي في الماء المغلي جيداً ثم يترك الجيلي حتى يبرد قليلاً وبعد ذلك يسكب طبقة الجيلي فوق طبقة الجبن الكريمي وشرائح الفراولة والتوت ثم بعد ذلك قومي بإدخال القالب مرة أخري إلى الثلاجة لمدة أربع ساعات أخرى حتى يتجمد الجيلي ويتماسك وبعد ذلك اصبح بسكويت الجيلي البارد جاهزاً للتقديم إلى أفراد الأسرة.
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