نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل القطايف بالمكسرات خطوة بخطوة من منزلك في المقال التالي

تعد القطايف من الحلويات اللذيذة التي تقدم في شهر رمضان المبارك ‏كما يقبل على تناولها الجميع خاصة في شهر رمضان المبارك الكبار والصغار على حد سواء، حيث يمكن حشوة القطايف بالعديد من الحشوات المختلفة مثل القشطة أو ‏بالمكسرات، ‏وكما أن القطايف يتميز بمذاق لذيذ وشهي ومختلف، ‏حيث تعد القطايف من الحلويات الشرقية التي تشتهر في مصر وفي بلاد الشام أيضاً، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل القطايف بالمكسرات بطريقة لذيذة في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل القطايف بالمكسرات المكونات: أثنين كوب كبير من الدقيق الأبيض .

أثنين كوب كبير من ماء الدافئ .

نصف كوب كبير من دقيق السميد .

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر الأبيض .

ملعقة واحدة صغيرة من ماء الزهر .

ملعقة واحدة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج باودر .

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية .

كوب ونصف كبير من المكسرات المشكلة من الز بيب وجوز الهند وبندق .

ملعقة صغيرة من القرفة .

كمية من زيت ذرة للقلي .

كوب كبير من الشربات البارد . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار إناء كبير ثم ضعي فيه الدقيق الأبيض مع دقيق السميد ثم بعد ذلك يضاف إليهم السكر مع الخميرة ثم ضيفي البيكنج باودر مع الملح وبعد ذلك ضيفي إليهم الماء الدافئ مع ماء الزهر ونقلب جيداً بإستخدام المضرب اليدوي حتى تختلط كل المكونات مع بعضهم البعض وحتى نحصل على خليط سائل القوام ومتجانس . الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بتغطية إناء العجين ونتركه في مكان دافئ لمدة ثلاث ساعات تقريباً حتى يتخمر العجين ‏ ثم بعد ذلك قومي بإحضار صينية كبيرة ومغطاة بفوطة المطبخ ثم قومي بإحضار مقلاة لتحضير عجين القطايف ثم نضع المقلاة على نار عالية حتى تسخن جيداً ثم نخفض النار إلى نار متوسطة وبعد ذلك نسكب من عجينة القطايف بإستخدام كمية صغيرة في المقلاة حتى يتكون قرص متوسط الحجم . الخطوة الثالثة قومي بترك قرص العجين في المقلاة بدون تحريك حتى تتكون فقاعات على سطحة ويجف تماما وينضج تماماً ثم بعد ذلك قومي بننقل عجينة القطايف إلى الصينية المغطاة بفوطة المطبخ ونكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من كل العجينة التي لدينا . الخطوة الرابعة قومي بإحضار وعاء ثم ضعي فيه الزبيب والقرفة وجوز الهند وبندق ونقلبهم جيداً معاً حتى يختلطوا تماماً ثم قومي بإحضار عجينة القطايف ونضع في المنتصف ملعقة كبيرة من الحشو في كل من عجين القطايف ثم نغلق القرص على شكل نصف دائرة . الخطوة الخامسة قومي بإحضار مقلاة ثم ضعي بها زيت الذرة ونتركها المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن الزيت تماماً ثم ضعي القطايف في الزيت مع التقليب حتى تتحمر وتصبح لونها ذهبي ‏ بعد ذلك ضعيها في الشربات ثم قدميها إلى أفراد أسرتك . عمر شويل - جدة طريقة عمل القطايف بالمكسرات خطوة بخطوة من منزلك - ثقفني

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