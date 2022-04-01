نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشربه صباحا لتنظيف القولون في أيام من السموم والبراز المتحجر ستخرج فضلات سنين وتقتل تعفنات البطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الامساك من أكثر المشاكل التي يعاني منها الكثير وخاصة أصحاب القولون العصبي والذين يعانون من الأنتفاخ بشكل دائم وألم في البطن بشكل شديد, تراكم الفضلات في القولون وعدم القدرة على التخلص منها والتسبب في مشاكل صحية أخري, ويبحث الكثير من أصحاب هذه المشكلة عن مشروب طبيعي يمكن إعداده في البيت بسهولة وبمكونات بسيطة, وتكون بديلة عن الأدوية الملينة والتي تسبب العديد من الأضرار للجسم, وخلال السطور القادمة سنتناول أفضل مشروب بمكونات بسيطة في البيت لطرد اي فضلات أو سموم في القولون في فترة قصيرة.

مشروب التفاح الطبيعي للتخلص من أي فضلات في القولون

مشروب التفاح من أفضل المشروبات التي يمكن استخدامها كبديل عن الأدوية التي تستخدم في القولون, ويساعد المشروب في ترطيب الجسم والتخلص من الجفاف وبالتالي تسهل عملية الأخراج للفضلات ويساعد في زيادة حركة الأمعاء ويطرد أي سموم في الجسم, يساعد المشروب في التخلص من الغازات التي تملأ البطن وتسبب الألم, ويمكن تحضير المشروب كالتالي:-

يتم وضع ثمرة تفاح في الخلاط ويوضع معها كوب ماء ومعلقتين خل تفاح, ويتم خلطهما معا.

يتم تصفيه الخليط ويوضع على النار ويوضع على النار ويوضع عليه معلقة كبيرة شمر.

يتم تصفيه الخليط ويوضع على النار ويوضع على النار ويوضع عليه معلقة كبيرة شمر. يضاف على الخليط معلقتين من الليمون ومعلقة من الزنجبيل, ويترك الخليط على نار هادئة حتى يغلي.

يتم تصفيه الخليط وتناوله قبل الأكل ثلاث مرات للتخلص من الامساك.

المشروبات التي يمكن استخدامها للتخلص من مشكلة الأمساك

عصير الكمثر من العصائر التي يمكن استخدامها للتخلص من أي فضلات تسبب الأمساك في القولون وذلك لأنه يحتوي على نسبة من الألياف التي تساعد في تحسين الهضم زيادة قدرة القولون على طرد السموم والبراز المتحجر.

عصير الليمون يحتوي على مواد طبيعية لها قدرة على علاج الأمساك حيث أن به نسبة من فيتامين ج والكثير من مواد مضادة للأكسدة والتي تعمل على زيادة نسبة الماء في القولون وبالتالي يسهل عملية التخلص من أي فضلات في القولون, ويمكن تناوله كعصير ويوضع معه معلقة من خل التفاح لزيادة فاعليته.

الزبادي لتنظيف القولون في أيام

يمكن تتظيف القولون بسهولة في المنزل باستخدام الزبادي حيث أنه يعمل على التخلص من تقلصات الأمعاء وهضم الطعام بسرعة والتخلص من الإمساك والبراز المتحجر حيث أنه يساعد على هضم الطعام بسرعة الصاروخ يمكنك استعمال الزبادي وتناوله لكي تحصلين على فوائدة الكثيره والتخلص من مشاكل الجسم وهضم الطعام بسرعة حيث أنه من أهم المأكولات التي ينصح بها الأطباء لانخا تخلصك من الم إلقولون