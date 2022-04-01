هتعمليها في ثواني.. عجينة القطايف الأصلية وطريقة تحضيرها في المنزل بحشوات اقتصادية لذيذة مع كافة أسرار نجاحها من أول مره

القطايف عبارة عن حلوي لذيذة مرتبطة بشهر رمضان كأحد مظاهر أستقبال شهر رمضان, ويتم شراء عجينة القطايف دائما من المخابز جاهزة يتم إكمال تحضيرها في البيت, ولكن لا يحب الكثير من السيدات شراء القطايف الجاهزة لعد ضمان نظافة المكونات وخاصة في ظل انتشار عدوي كورونا ولذلك يبحثن بشكل مستمر عن طريقة لتحضير عجينة القطايف في البيت بمكونات بسيطة لأستخدامها في شهر رمضان, وخلال الفقرات التالية سنتناول طريقة عمل القطايف في البيت بمكوناتها البسيطة وضمان نجاح الوصفة.

ماهي المقادير المطلوبة لتجهيز عجينة القطايف

المكونات

كوبان ماء.

كوبان دقيق.

ربع كوب حليب.

معلقة سكر.

معلقة خميرة.

معلقة نشا.

ربع معلقة ملح.

معلقتين زيت.

طريقة إعداد عجينة القطايف في البيت بسهولة

يتم نخل الدقيق جيدًا ويوضع عليه النشا والخميرة والملح ويقلب كل منهم معا.

يوضع الخليط في الخلاط ويضاف عليهم اللبن والماء والزيت ويتم خلط كل المكونات معًا.

بعد أن تمتزج كل المكونات معًا وبعد ذلك بمصفاة ضيقة يصفي العجين ويغطي جيدًا ويتم تركه حتى يتخمر.

بعد أن تتخمر العجينة يتم وضع كمية منها في طاسة ساخنة على النار وبعد ذلك يتم تركها ثلاث دقائق وبعد ذلك تخرج من الطاسة.

يتم تغطيه القطايف جيدًا بقماشة نظيفة لتحتفظ بطرواتها.

كيفية عمل القطايف بحشو المكسرات في البيت مثل المحلات

الشربات الثقيل من أهم عوامل نجاح وصفة القطايف ويجب أن يكون بارد حتى تكون القطايف مقرمشة ويتم تحضير القطايف بوضع كوبان من السكر وكوب من الماء ومعلقتين من الليمون ويتركان على النار حتى يصبح قوامه ثقيل.