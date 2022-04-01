نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقيقتين.. كنز في بيتك لتبيض الأسنان وإزالة الجير والأصفرار نهائيا بدون اللجوء إلى طبيب الأسنان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبيض الأسنان من بين أهم ما يسعى الكثيرون إلى ضرورة معرفة طرقه الطبيعية، وهذا ما سنتناوله في هذا التقرير الآتي عن أهم ما يمكن أن يستعمل في المنزل من المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن تحقق البياض الكامل للأسنان من خلال متابعة بعض الطرق الطبيعية سهلة التطبيق في المنزل، والتي من خلالها من الممكن أن يتحقق بياض الأسنان بشكل ملحوظ مع التخلص من مسببات اصفرار الأسنان أهمها بكتيريا الفم.

طرق تبيض الأسنان في المنزل

من الممكن أن تتم خطوات التبييض للأسنان من خلال الاعتماد على طريقة مناسبة من الممكن اللجوء لها للتخلص من أثر اصفرار الأسنان، وحماية الأسنان تماما من تواجد الكلس المسبب للونها الداكن، ومن أهم تلك الطرق التي من الممكن أن نتبعها ما يلي في الفقرات القادمة:

تبيض الأسنان بالكركم

من أفضل الطرق التي من خلالها من الممكن الحصول على الأسنان من خلال استعمال مكونات تعمل على التبييض التام لأسنان والتخلص من آثار الاصفرار تماما، والاستعمال لبودرة الكركم من الممكن أن يكون يومي، ولا ضرر من استعمالها بشكل دائم كنوع من لعناية لدائمة بالأسنان حيث يعد الكركم من أهم المكونات المطهرة للفم والأسنان بشكل كبير.

تبيض الأسنان باستخدام الفحم

يتم طحن قطعة ملائمة من الفحم، مع استعمالها وتطبيقها بشكل مباشر على الأسنان، من مرة لمرتين يوميا وهذا ما يساعد وبشكل كبير في التخلص من الطبقة الباهتة على الأسنان، وتعد تلك الطريقة فعالة أيضا في تطهير الفم والتخلص تماما من أي روائح غير مرغوبة بالفم.

تبيض الأسنان بالليمون

يعتبر مكون عصير الليمون من بين أقوى المواد المتوفرة في المنزل بشكل دائم والطبيعية وتعد قادرة على التخلص اماما من الكلس المتواجد على الأسنان حيث أن قوة حمض الليمون مؤثرة وبشكل كبير على طبقة المينا الخارجية وحمايتها تماما من أي وجود للاصفرار، وتلك الطريقة مثالية من خلال الاستعانة بقشور الليمون والإزالة التامة لأي بقع داكنة على الأسنان، ومن الممكن أن يتم استعمال مكون بيكربونات الصوديوم ع الليمون وهو ما يساعد في الإزالة لأثر اصفرار الأسنان تماما.