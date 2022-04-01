بديل الكولاجين.. معجزة كريم لبان الدكر لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

كريم لبان الدكر لشد البشرة، تبيض البشرة بلبان الدكر من أهم الخطوات التي من الممكن أن تتحقق لبياض لبشرة ناصع ومن خلال التطبيق لبعض المكونات مع لبان الذكر تعمل على التعزيز من قدرته على تحقيق أفضل تأثير على البشرة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نوضح أهم المعلومات عن أفضل ما يمكن أن يستعمل لتحضير تلك الوصفة المتميزة ومن خلال استعمال مكونات بسيطة من الممكن أن نحضر خليط لبان الذكر المبيض لوجه مع بيان الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم تبييض الجلد.

كريم لبان الدكر لشد البشرة

من أهم الطرق الطبيعية والتي من خلالها من الممكن أن يتم عمل تبييض سريع للبشرة للتخلص تماما من أي أثر من آثار التصبغ على الجلد ومن خلال استعمال تركيبة لبان الذكر يون هناك علاج للعديد من المشكلات التي قد تطرأ على البشرة والتي من بينها آثار الحبوب والحفر والندبات، ومن خلال الآتي توضيح لأهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل مع اللبان الذكر لعمل خليط مبيض للجلد ومزيل لأثر التصبغات الجلدية، من أهم المقادير التي من الممكن استعمالها على الجلد بهدف تبييضه ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

ملعقة من اللبان الذكر بعد طحنه.

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة جل الصبار.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من مكون النشا.

معجزة كريم لبان الدكر لشد البشرة

من المهم استعمال المكونات السابقة واتباع الخطوات الآتية: