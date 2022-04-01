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طريقة عمل الزبادي البلدي البيتي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها عدد كبير جداً من الأمهات وربات البيوت تجهيزها وتحضيرها تقديمها على السحور في شهر رمضان المبارك، يعد الزبادي من أهم الأشياء و المقبلات التي لابد من تواجدها في جميع المنازل بشكل دائم، فهي من المقبلات الخفيفة جداً على المعدة و تساعد على الهضم و يفضل تناولها الجميع من الكبير إلى الصغير، ولذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضير الزبادي من المنزل لتر من الحليب ستحضرين 10 أكواب من الزبادي. مقادير تحضير الزبادي البلدي البيتي كيلو من الحليب السائل الطازج.

علبة زبادى بلدى.

3 معالق كبيرة لبن بودر (اختياري). طريقة تحضير الزبادي البلدي البيتي في البداية نقوم بتصفية الحليب بالمصفاة لكي نتأكد من عدم وجود الشوائب.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب في وعاء كبير ونقوم بوضعه على النار ونتركه حتى يغلي.

نرفع الحليب من على النار ونتركه حتى يصبح دافئ، احرصي على أن يكون دافئ فقط أي يمكنك وضع إصبعك في الحليب.

بعد ذلك نأتي بعلبة الزبادي ونضعها في بوله ثم نضيف عليها الحليب البودر سيعزز من طعم الزبادي جدًا.

نخلط الزبادي والحليب البودر ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يختلط.

نأخذ ربع كوب من الحليب ونضعه على الزبادي ونضربهم مع بعضهم حتى يذوب الزبادي و الحليب البودر مع الحليب تماماً (نتأكد أن الزبادي ذابت تمامًا لكي يتم تماسك خليط الزبادي مع الحليب تماماً).

ثم نقوم بسكب خليط الزبادي على لتر الحليب ونخلطهم مع بعضهم جيدًا حتى يختفي أثره مع الحليب.

بعد ذلك نأتي ب 10 أكواب أو طواجن و نقوم بسكب خليط الزبادي في الأكواب.

نقوم بتسخين الفرن لمدة 5 دقائق فقط حتى يدفأ الفرن ففط.

نأتي بصينية و نملأ منتصفه بالماء الدافئ و نقوم برص الأكواب في الصينية.

بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن ليلة كاملة من الليل إلى الصباح.

ستلاحظين أن الزبادي أصبحت متماسك مثل الجاهزة.

ثم نقوم بوضع أكواب في الثلاجة لمدة ساعة حتى تبرد ثم تقدم إلي الطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الزبادى البيتى بكل أسرارها احلى من الجاهزة بكيلو من الحليب ستحضرين 10 أكواب - ثقفني

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