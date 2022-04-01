بحفنة ملح قولي وداعاً لتشققات وخشونة القدمين مجربة تقشير تنعيم ترطيب وتبيض كالثلج ونتيجة فورية

الملح من أهم المواد التي يمكن استخدامها على الجلد حيث أن له العديد من الفوائد للجسم ويساعد في التخلص من أي تشققات في الجلد و علاج تشققات القدمين التي يتعرض لها الكثير بسبب الجفاف في الجلد و يبحث الكثير من السيدات الذين يعانين من مشكلة التشقق الجفاف في جلد القدمين عن طريقة فعالة للتخلص من هذه المشكلة دون الحاجة الي الذهاب الي صالونات التجميل لعمل جلسات لتقشير القدمين بتكلفة عالية, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية التخلص من أي جفاف أو خشونة في القدمين وتفتيحهما بسهولة بحفنة فقط من الملح.

كيفية إزالة التشققات والأسمرار من القدمين بسهولة بالملح

أسمرار وتشقق القدمين من مشاكل الجلد التي تظهر في فصل الشتاء دائما, وذلك بسبب جفاف الجسم وبسبب التعرض للشمس وللتخلص من هذه المشكلة يجب إتباع الخطوات التالية:-

يتم وضع كمية من الماء الساخن الي درجة تتحملها القدمين في إناء.

يضاف على الماء ربع كوب خل تفاح ومعلقتين من الملح ومعلقة بيكنج بودر وكمية من سائل الأستحمام.

يوضع القدم في خليط الماء وتترك ربع ساعة وتساعد هذه الخلطة في جعل جلد القدم طري ويسهل التخلص من طبقة الجلد الخشنة.

يتم تحضير خلطة من معلقتين من الملح ويوضع عليهم معلقة بيكربونات صوديوم ويوضع معلقة من زيت الزيتون, ويقلب كل منهم معًا.

يستخدم خليط الملح في فرك القدمين جيدًا وذلك لإزالة طبقة الجلد السطحية الميتة الموجودة على القدمين.

يتم شطف القدمين وجيدًا و ترطيبهما بشكل مناسب.

طريقة تبيض القدمين بالخميرة في البيت بخطوات بسيطة

خلطة الخميرة من أفضل الطرق التي تساعد في تبيض القدمين والتخلص من أي بقع داكنة موجودة في القدمين ويمكن تحضير الخلطة عن طريق وضع معلقة من الخميرة مع معلقة من السكر ومعلقتين من ماء الورد ويقلب كل منهم معا ويوزع الخليط على القدمين ويترك ليجف تمامًا وبعد ذلك يتم تقشير الخليط من القدم بعد أن يجف تماما ويتم شطف القدم, وبعد ذلك يتم ترطيب القدمين جيدًا كل ساعتين.