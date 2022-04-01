طريقة عمل المفطح السعودى باللحم على اصولة وباسرار المطاعم اكلات رائعة وشهية وطعم خطير يجنن

المفطح السعودي من اشهر الاكلات فى المملكة العربية السعودية. ويقدم المفطح في العزائم والمناسبات والولائم والحفلات. ويحضر المفطح السعودي من اللحم والأرز مع التوابل والبهارات الخاصة والتى تعطى طعم ومذاق رائع وشهى. وتعتبر مكونات هي نفس مكونات الكبسة السعودية.وهو من الأطعمة المشهورة فى السعودية ويفضلها الجميع من الكبار والصغار. كما انه من الأكلات ذات القيمة الغذائية العالية والمفيدة جدا.ونوضح فى الخطوات التالية افضل طرق عمل المفطح السعودي مثل المطاعم.

خطوات تحضير المفطح السعودي الشهي واللذيذ

المفطح السعودي من الاكلات الاساسية ويمكن تحضيره بسهولة فى المنزل ومكوناتة الارز واللحم الضانى وتكون الكميات حسب الحاجة حيث من المعتاد ان يتم تحضير المفطح بخروف كامل بجانب الارز والتوابل والبهارات. ويتميز المفطح بانة من الاكلات اللذيذة والرائعة فى المذاق والطعم ونوضح فى السطور التالية كيفية عمل المفطح السعودى فى المنزل.

مكونات المفطح السعودي الشهى

مكونات اللحمة

ثلاثة كيلو من اللحم الضانى ويمكن زيادة الكمية او التقليل حسب الرغبة.

ملعقة من بهارات اللحم.

ثم ملعقة من الملح.

ايضا ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك ثلاث حبات من البصلالمقطع.

مع خمس حبات من الثوم المقطع.

سبع حبات من الهيل.

ثم خمس ورقات من اللورى.

مع ست حبات من القرنفل.

ايضا ملعقة ونصف من الزعفران.

ثم ثلاث حبات من اللومى.

ملعقة صغيرة من القرفة.

مكونات الارز

اتنين كيلو من الأرز الأمريكي.

ثم ملعقة من الزعفران.

ايضا ربع كيلو من لية الخروف. او دهن الخروف.

كذلك ثلاث ملاعق من السمن او الزيت.

ايضا ملعقة من بهارات اللحم.

مع ثلاث حبات من الهيل.

ثم ثلاث حبات من القرنفل.

مع ملعقة من الملح.

كذلك ملعقة من الفلفل الاسود.

خطزات وطريقة تحضير مفطح اللحم السعودى

طريقة تسوية اللحم

وضع وعاء مناسب على النار ثم يوضع كمية كبيرة من الماء مناسبة.

مع وضع قطع اللحم الضانى وتترك المكونات على النار حتى تغلى الماء ثم تزال الرغوة.

اضافة جميع البهارات والبصل والثوم وتترك المكونات على النار حتى النضج.

طريقة تسوية الارز