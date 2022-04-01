بملعقة دقيق أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بطريقة صحية وبدون ما تشرب نقطة زيت نهائي

البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق يتساءل عن طريقتها الكثير من الأشخاص، حيث تعد البطاطس واحدة من المحاصيل الزراعية الأكثر انتشارا على مستوى العالم، و تتميز بقيمة غذائية عالية حيث تحتوي على قدر مرتفع من بعض العناصر الغذائية، الضرورية لصحة الانسان والتي تقوم بمده بالطاقة اللازمة لها بالإضافة إلى البروتين، وتتميز عن غيرها من المواد الأخرى برخص قيمتها على الرغم من القيمة الغذائية المرتفعة، تعرفوا معنا خلال هذا المقال على كيفية تحضيرها داخل المنزل بسهولة ويسر وتعد البطاطس المقرمشة من المأكولات التي يتفق عليها الجميع سواء صغارا وكبارا حيث يعشقها الجميع.

مكونات البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق

ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة ثوم بودر.

زيت القلي.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بملعقة دقيق

تقشر البطاطس ثم تغسل جيدا وتقطع على شكل شرائح طويلة.

يتم إضافة الملح والثوم المطحون إلى شرائح البطاطس بهدف إكسابها نكهة مميزة ثم تنثر داخل الدقيق.

تقلب المكونات جيدا لضمان التجانس بينها والحصول على الطعم المميز المرغوب.

يوضع الزيت داخل مقلاة عميقة ويرفع على اللهب على درجة حرارة متوسطة.

توضع شرائح البطاطس داخل المقلاة وتترك حتى يكتسب لون ذهبي فاتح.

يتم إخراجها من الزيت وتوضع على مناديل ورقية للتخلص من كمية الزيت الزائد.

تقدم شرائح البطاطس ساخنة ويمكن تقديمها كطعام جانبي مع الأطباق الرئيسية.

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بالبيض

يمكن الحصول على بطاطس مقرمشة من خلال استعمال البيض بدلا من الدقيق، ويتم ذلك من خلال ما يلي:

مكونات البطاطس المقرمشة بالبيض

بطاطس.

ملعقة حليب.

بيتضان مخفوقتين.

ملعقة حليب.

¼ كوب خل.

زيت القلي.

طريقة تحضير البطاطس المقرمشة بالبيض