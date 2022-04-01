نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش بمكون ميخطرش على بالك يجعلها ناصعة البياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش من أهم الخطوات التي يجب أن تتم بمنتهى لجودة في التخلص مما قد يعتري الجلد للدواجن من الزفارة أو الرائحة الغير مستحبة، حتى يكون جاهز تماما على الطهي وفي أقل وقت وبأعلى مستوى من الجودة، حيث أن الدواجن من مختلف أنواعها تكون في حاجة إلى التنظيف الجيد بواسطة بعض المكونات المتوفرة بمطبخك، وهذا ما سنتابعه فيما يلي:

تنظيف البط والفراخ من الزفارة والريش

البط تخليصه تماما من الزفارة من الممكن أن يتم من خلال خطوات تعتمد على توفر مكونات متميزة، وتلك المكونات لها القدرة على أن تقوم بتوفير أفضل مستوى لنظافة الدواجن من كل أواعها والبط، وهذا من خلال استعمال مكونات ممتازة كالردة والدقيق أو الملح وكل مكون له طريقته المنفصلة لتنظيف البط من أي روائح غير مرغوبة أو ريش دقيق تصعب إزالته.

خطوات لتنظيف البط من الزفارة بالملح

الملح من المكونات التي تعمل على التطهير التام للدواجن من كل الأنواع ومكون متوفر بالمنزل بحيث يكون من السهل على كل ربة منزل أخذ كمية مناسبة من الملح لتنظيف البط أو أي نوع دجاج من خلال فركها بالملح، وهذا ما يعمل على التعقيم التام للدواجن، وتنظيفها من الريش صعب الإزالة.

تنظيف البط من الزفارة بالردة

الردة من المكونات التي تساعد في الحصول على أي نوع من الدواجن نظيف وخالي تماما من أي روائح غير مرغوبة، ومن الممكن أن يتم فرك البط باستعمال القليل من الردة مما يساعد في نزع كل الريش الدقيق المتواجد بجسم البطة من الخارج.

محلول نقع الدواجن

من بين أهم ما يمكن أن يستعمل لتخليص كل البط من أنواعه ومختلف نوعيات الدواجن من الزفارة من خلال الاعتماد على محلول النقع الخاص بالدواجن والطيور من أنواعها حيث يقضي تماما على أي زفارة، والمحلول مكون من الملح مع الماء والسكر والدقيق مع الملح، والخل وقشور الليمون، ونقع البط أو الفراخ من ساعتين لأربع ساعات وهذا ما يزيل الزفارة تماما من البط

تواجه السيدات صعوبة كبيرة جدا فى تنظيف الفراخ والبط ويمكن بسهولة التخلص من هذه المشاكل باستخدام طرق جديدة مثل منها عمل الفراخ وتنظيفها باستخدام الدقيق وايضا باستخدام الملح وأيضا توجد طرق جديد. منها استخدام البوتجاز فيمكنك تنظيف البط والفراخ بهذه الطريقة الجديدة لكي تحصلي على بط وفراخ بدون زفارة نهائي وخالية من الأمراض قومي فقط باسمك