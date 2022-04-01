أصابع البقلاوة الرمضانية على أصولها بطريقة الحلواني بكل أسرارها وتكاتها بطعم لذيذ

تعد أصابع البقلاوة الرمضانية واحدة من أشهر أنواع الحلوى الشرقية، والتي تقدم باستمرار خلال شهر رمضان باعتبارها أحد أصناف الحلوى التي عادة ما يتم تحضيرها خلال الشهر المبارك، والتي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة من خلال تعدد حشواتها، والتي تتنوع ما بين القشدة والمكسرات المختلفة، نتعرف خلال هذا المقال على كيفية تحضيرها داخل المنزل بكل سهولة ويتميز هذا النوع من الحلوى بالنكهة المميزة من حيث الطعم والرائحة، كما أنه محبب لدى الكبار والصغار.

مكونات أصابع البقلاوة الرمضانية

لفة واحدة من الجلاش.

½ كوب من الزبد الذائب.

مكسرات حسب الرغبة ” سوداني، جوز هند، عين جمل، فستق”.

مكونات الشربات وهي كوبين من السكر وكوبين من الماء ورشة من الفانيليا وملعقة عصير ليمون.

طريقة تحضير أصابع البقلاوة الرمضانية

تفرد أوراق لفة الجلاش ثم تقطع إلى شرائح طولية حيث يتم تقسيمها الى أربعة أجزاء.

تدهن أوراق الجلاش بواسطة السمن ثم تضاف المكسرات على طرفها، ويتم لفها على هيئة أصابع داخل صينية سبق دهنها بالسمن.

تعاد نفس الخطوة حتى انتهاء الكمية كاملة ثم يتم تحضير الشربات، بإضافة الماء والسكر داخل وعاء ثم عصير الليمون والفانيليا وتركها تغلي لمدة 10 أو 15 دقيقة تقريبا.

ترص اصابع البقلاوه داخل صينية مناسبة ثم توضع داخل الفرن على درجة حرارة متوسطه حوالي 180 درجة مئوية.

لمدة لا تقل عن ربع ساعة أو حتى يصبح لونها ذهبي حيث يستدل من خلال هذا اللون على تمام النضج.

يتم إخراجها من الفرن ثم تسقى بواسطة الشربات البارد الذي سبق تحضيره، وتترك قليلا حتى تهدأ حرارتها ثم تقدم للأكل.

طريقة عمل أصابع البقلاوة الرمضانية بالقشطة

يمكن حشو البقلاوة الرمضانية بواسطة القشطة، والتي يتم تحضيرها من خلال الآتي:

مكونات حشوة القشطة:

لتر حليب سائل.

½ كوب سكر.

أربعة ملاعق نشا.

فانيلا.

طريقة تحضير حشو القشطة: