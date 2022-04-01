نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين واحدة تخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وبدون عودة بطريقة صحية وغير مضرة في المقال التالي
تعددت عمليات البحث عن وصفه علاج الشيب بالفازلين كبديل عن صبغات الشعر الكيميائيه التي تتسبب في الحاق العديد من الاضرار به، لذا يلجأ الكثير إلى الاعتماد على للمكونات الطبيعية التي من النادر جدا أن تسبب أي ضرر أو حساسية بالشعر، ويعتبر الفازلين أحد المكونات الهامة التي تدخل في تحضير العديد من الوصفات الخاصة بالعناية بالشعر والجلد، نوحض ذلك من خلال هذا المقال بشكل مفصل ويعد الفازلين واحدا من المواد الطبيعية الآمنة والأكثر فاعلية في التخلص من الشعر الأبيض.
مكونات وصفة الفازلين لعلاج الشيب
- ملعقة من الفازلين كبيرة.
- ملعقة جل صبار كبيرة.
- ملعقة فيتامين ه صغيرة.
طريقة عمل وصفة الفازلين لعلاج الشيب
- داخل اناء مناسب وضع جل الصبار مع الفازلين ثم يعرض لحمام مائي ساخن.
- نلاحظ ذوبان المكونات وتجانسها معا وتترك جانبا حتى تهدأ قليلا ثم يوضع فيتامين ه ويقلب جيدا.
- يوضع المزيج بواسطة أصابع اليد فوق فروة الرأس ويدلك برفق لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.
- تغطى الراس بواسطة كيس بلاستيكي ثم يترك طوال فترة الليل، بعد ذلك يغسل الشعر في الصباح بواسطة الماء والشامبو المناسب لطبيعته.
- يفضل تكرار هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتيجة مميزة خلال مدة قصيرة.
فوائد الفازلين للشعر
لا تقتصر وظيفة الفازلين على القضاء على الشيب فقط، بل هناك العديد من الفوائد التي تعود على الشعر من استعمال الفازلين عليه، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:
- يساعد الفازلين على ترطيب الشعر بشكل عميق، وبالتالي حمايته من التعرض للجفاف أو الإصابة بالقشرة.
- يتضمن للفازلين على عدة مكونات هامة تمنح الشعر لمعان ونعومه لا مثيل لها على الإطلاق.
- فعال في تنشيط سريان الدورة الدموية داخل فروة الرأس، بالتالي التمتع بفروة صحية خالية من أي مشكلات تواجه الشعر.
- يعد الفازلين أحد المكونات الطبيعية التي تقوم بمعالجة التكسر، وبالتالي التمتع بشعر انسيابي مثل الحرير.
- يجب الإشارة إلى أن استعمال الفازلين بشكل مستمر يساعد في زوال الشعر الأبيض خلال أيام معدودة.
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