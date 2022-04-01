بمقادير مظبوطة وطرية أعملي القطايف الرمضانية بحشوة المكسرات بطعم لذيذ جداً

طريقة عمل القطايف الرمضانية تزايد البحث عنها من قبل الكثير من المستخدمين على شبكة الإنترنت، حيث تعتبر القطايف من أشهر الحلوى التي تعد خلال شهر رمضان فلا يوجد منزل داخل أي بلد لا يقوم بتحضير هذا النوع من الحلوى، نظرا لطعمه اللذيذ والمميز بالإضافة إلى سهولة التحضير و عدم الحاجة إلى بذل مجهود قوي لتحضير هذه الوصفة، تعرف معنا خلال هذا المقال على كيفية تحضير هذه الوصفة داخل المنزل وبدلا من شراء القطايف من المحلات والمتاجر يمكن لربة المنزل إعدادها بكل سهولة.

مكونات القطايف الرمضانية

ثلاثة أكواب من الدقيق الابيض.

ثلاثة أكواب من المياه الدافئة.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة بيكربونات صوديوم صغيرة.

رشة من الملح.

ملعقه كبيرة من السكر.

طريقة عمل القطايف الرمضانية

تتمثل الخطوة الأولى في وضع كافة المكونات الجافة داخل وعاء الخلاط الكهربي، ثم خلطهم معا على السرعة المنخفضة.

يتم صب الماء عن طريق فتحة الغطاء بشكل تدريجي أثناء عملية الخلط، ويستمر ذلك حتى تمام التجانس بين كافة المكونات.

بعد التأكد من تمام التجانس يتم ترك العجينة حتى تختمر، ويفضل وضعها في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة.

توضع مقلاة نظيفة على الموقد يجب أن تكون من النوع الغير لاصق، كما يجب أن تكون درجة الحرارة متوسطة.

بواسطة مغرفة صغيرة تؤخذ كمية من العجين ثم توضع على سطح المقلاة، بحيث يتم عمل دوائر صغيرة بحجم القطايف المعروفة.

بمجرد ملاحظة ظهور بعض الفقاعات الكبيرة أعلى أقراص القطايف، فهذا دليل على نضجها ويجب إزالتها من المقلاة على الفور.

يجب رص أقراص القطائف على قطعة من القماش جافة ونظيفة، بالإضافة إلى تغطيتها بقطعة أخرى حتى لا تصبح جافة نتيجة تعرضها للهواء.

يجب بالتنويه على ضرورة الانتباه أثناء عملية الخبز، حيث أن الأمر لا يستغرق سوى ثواني معدودة لتمام النضج.

طريقة حشو القطايف