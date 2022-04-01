عمل ماسك طبيعي للبشرة تفتيح البشرة بالتدريج

عمل ماسك طبيعي للبشرة وتفتيحها بالتدريج، حيث هناك العديد من الفتيات عند تعرضهم لأشعة الشمس تتكون تصبغات جلدية، كما وجدنا بعض الفتيات مع اقتراب فصل الصيف تبحث عن طريقة لحماية البشرة من التلوث، كما أن هناك العديد من الفتيات تستخدم مستحضرات التجميل بشكل كثير، مما يعرض البشرة للإجهاد والتعب، لذلك يقدم موقع ثقفني أفضل طرق عمل ماسك طبيعي للبشرة للتفتيح.

طرق عمل ماسك طبيعي للبشرة

هناك أكثر من طريقة متاحة من المنزل لعمل ماسك يعمل علي ترطيب وتفتيح البشرة، والطرق كالتالي:

كريم قناع الكركم السهلة

المكونات لعمل الماسك تكون كالتالي: نأخذ كمية قليلة من الكركم وكمية مناسبة من الماء.

التحضير والاستخدام: نقوم بخلط الكركم مع الماء بالتدريج حتي يتكون قوام كريمي، نقوم بفرد هذا الكريم علي الوجه لمدة ربع ساعة ثم يغسل بماء فاتر، فإنه يعمل تنظيف عميق للبشرة وتفتيحها كما يمكن أن يستعمل يوميا أو يوم ويوم في الأسبوع.

طريقة أخري يمكن استبدال الماء بعصير التفاح فإنه غني بالفيتامينات أو اللبن، ولكن هذا المسك يترك علي البشرة لمدة ساعة أي 60 دقيقة.

خلطة العسل وزيت اللوز الحلو

المقادير هي: إحضار ملعقة كبيرة عسل نحل، وملعقة كبيرة من اللبن البودرة، نعد ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو، وعدد من قطرات الليمون. الطريقة هي: نحضر إناء نخلط فيه جميع المكونات من العسل والزيت واللبن وقطرات الليمون، نمزج المكونات جيدا حتي يتكون كريم متجانس يفرد علي الوجه لمدة 15 دقيقة ويغسل بماء فاتر. لابد من تكرار الوصفة لمدة 2 أسبوع يوميا للحصول علي نتيجة سريعة.

تركيبة قشر الليمون وماء الورد