بمقادير مظبوطة أصنعي عجينة السمبوسة على أصولها بطريقة ناجحة 100% وبطعم زي الجاهز

تبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة عمل عجينة السمبوسة خاصة مع قرب بدء شهر رمضان، حيث يعد هذا الطعام واحدا من أشهر المقبلات التي اعتاد على تناولها خلال شهر رمضان، حيث يتم تقديم السمبوسة بجانب الأطباق الرئيسية، ويتميز بطعم لذيذ ومميز بالإضافة إلى تنوع حشواته، تابعونا لمعرفة كيفية تحضيرها في المنزل بكل سهولة ويمكن عمل السمبوسه بكل سهوله داخل المنزل ويتم ذلك من خلال الاستعانة ببعض المعلومات.

مكونات عجينة السمبوسة

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من المياه “حسب الحاجة”.

ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة من الزيت كبيرة.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

يتم وضع الماء داخل إناء عميق ثم يضاف الزيت والملح.

يرفع الإناء على اللهب ويترك حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

يرفع الإناء من على اللهب ثم يضاف إليه كمية الدقيق كاملة.

تقلب المكونات جيدا بواسطة ملعقة ثم يترك الخليط حتى تهدأ حرارته تماما.

يفرد الخليط بواسطة اليدين حتى نحصل على عجينة متماسكة وتترك لمدة ربع ساعة لترتاح قليلا.

يتم رش كمية قليلة من الدقيق أعلى السطح الرخامي ثم تفرد العجينة بواسطة أداة الفرد.

يستمر الفرد حتى نحصل على طبقة رقيقة جدا ثم يقطع العجين بشكل طولي حتى يتم حشوه.

يتم تجهيز الحشوة المطلوبة ثم توضع على العجين وتغلق جيدا على هيئة مثلث.

توضع كمية من الزيت داخل وعاء مناسب على درجة حرارة مرتفعة حتى يسخن جيدا.

توضع حبات السمبوسة داخل الزيت الساخن وتترك حتى تكتسب لون ذهبي ثم تقدم ساخنة.

طريقة حشوة السمبوسة

كما سبق الذكر يمكن حشو السمبوسة بأكثر من طريقة، ويمكن توضيح بعض من تلك الحشوات من خلال الآتي: