طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات بخطوات ناجحة ومضمونة وبطعم ألذ من محلات الحلويات

طريقه عمل البقلاوه الشهيه يبحث عنها كثير من ربات المنازل لتحضيرها خلال شهر رمضان حيث وماهي الا ايام قليله ويحل الشهر الكريم لتبدا السيدات لتجهيز العديد من اصناف الاطعمه بالاضافه الى تحضير الكثير من انواع الحلوى المحببه لدى الكبار والصغار والتي تعد البقلاوه واحده من اشهرها حيث تتميز بطعم لذيذ ونكهه مميزه بالاضافه الى سهوله تحضرها تعرفوا معنا خلال هذا المقال على كيفيه تحضيرها بالاضافه الى الحشوات التي يمكن استعمالها، ,يمكن تحضير هذا النوع من الحلوى بكل سهوله داخل المنزل دون الحاجه الى شرائها من الخارج.

مكونات عمل البقلاوة الشهية

10 رقائق من الجلاش.

300 غرام من الزبدة.

100 غرام من الفستق الحلبي المطحون.

500 جرام من الكاجو المطحون.

طريقة عمل البقلاوة الشهية

يتم فرد رقائق البقلاوة جميعها ثم يتم تقطيعها على هيئة مربعات، بحيث يكون حجم المربع الواحد حوالي 5 سنتيمتر.

ترش كمية من الكاجو المطحون ثم تجمع أطراف العجين بحيث تكون الزوايا معاكسة لبعضها ويجب الإشارة إلى أنه يجب ضغط العجين بواسطة اليد، حتى يتم حبس الكاجو داخلها وضمان عدم خروجه.

ترص البقلاوة داخل صينية مناسبة ثم تغمر بواسطة السمن بعد إذابته ويتم وضعها داخل فرن عالي الحرارة.

تترك داخل الفرن حتى تتلون بلون ذهبي، وذلك للتاكد من نضجها، ويجب التنويه على ضرورة تحريك الصينية من وقت لآخر لضمان توزيع الحرارة بشكل جيد.

يستغرق نضجها داخل الفرن حوالي 30 دقيقة وعند التأكد من تمام النطق يتم تصفية البقلاوة من السمن.

يوزع الشربات الساخن على البقلاوة جميعها ثم تزين بواسطة الفستق المطحون أو حسب الرغبة.

طريقة عمل الشربات

يتم غلي كوب واحد من السكر مضاف إلى كوب ونصف من الماء، لمدة حوالي 10 دقائق مع ملعقة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل البقلاوة بالجبنة

كما سبق الذكر أنه يمكن استعمال بعض الحشوات عند تحضير البقلاوة، ويختلف ذلك حسب الذوق الشخصي للفرد، ونوضح ذلك من خلال الآتي:

تحضر البقلاوة بالطريقة التي سبق ذكرها، ولكن يستبدل الكاجو المطحون بقطعة صغيرة من الجبن، ثم يتم اتباع كافة الخطوات السابق ذكرها بالاعلى.