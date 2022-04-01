طرق التخلص من رائحة العرق بمكونات طبيعية بالمنزل، حيث أن هناك أسباب لتكون رائحة العرق علي الجسم، فلابد من أن يكون كل رجل وسيدة لديه علم بتلك الأسباب حتي يتجنب حدوثها، حيث هناك عادات نفعلها تتسبب في ظهور رائحة العرق الكريهة، لذلك سوف نوضح من خلال موقع ثقفني كيفية التخلص من رائحة العرق الكريهة، وطرق صنع كريم مزيل عرق من مكونات طبيعية بسيطة في المنزل، كما أن هذه الطرق تعمل علي تفتيح طبقة الجلد بشكل تدريجي مع الاستخدام بطريقة متكررة.

أسباب تكون رائحة عرق كريهة

القيام بلبس ملابس غير قطنية تظهر رائحة كريهة للعرق علي عكس الملابس من النوع القطني.

يقوم المواطنين بتناول أطعمة تتسبب في إفراز العرق برائحة غير مرغوبة مثل الثوم، والبصل، والملفوف، والطعام الذي يحتوي علي توابل.

عدم القيام بالعناية الشخصية مثل عدم الاستحمام أو عدم التخلص من أي شعر تحت الإبط.

الإكثار من استخدام كريم مزيل العرق بدون غسل المنطقة وتجفيفها قبل وضعه علي الجسم.

إصابة المواطن بمرض أو يعاني من التوتر الزائد.

طرق التخلص من رائحة العرق

هناك عدة خلطات طبيعية تتوفر في كل منزل تخلصنا رائحة العرق، فإن هذه الطرق تكون كالتالي:

وصفة الروزماري بالماء لإزالة العرق

المكونات : تحضير كمية من الروزماري الأعشاب مقدارها نصف كوب من ، إعداد كمية من الماء تقدر الكمية بعدد أربعة أكواب من الماء، ولكن مطلوب أن يكون الماء مغلي. طريقة التحضير: إحضار وعاء كبير ثم نضيف فيه كمية الماء المغلي، ثم نضع عليها أعشاب الروزماري ونتركها منقوعة لمدة عشر دقائق بالماء المغلي، نجهز البانيو بماء الاستحمام ثم نضيف المخلوط السائل السابق، يقوم المواطن بتغطية الجسم بالماء من مدة بع ساعة أي 15 دقيقة إلي 20 دقيقة.

في حالة حالة عدم تواجد أعشاب الروزماري يمكن إضافة 8 قطرات للماء عند استعملها.

خلطة زيت شجرة الشاي والماء