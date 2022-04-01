كيكة البرتقال اليومية الأقتصادية بأبسط المكونات وبطريقة سهلة وسريعة وبطعم هش ولذيذ

الكيكة من أهم الحلويات المعروفة والمشهورة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا بشكل دائم وخاصتًا في المناسبات المختلفة، فهي الحلوى الوحيدة التي يعتمد عليها في التقديم للضيوف، وتختلف انواع الكيكة بشكل كبير واشكالها أيضًا وعلى الرغم من كل هذا التنوع يبقى بعض الأنواع المميزة ومن أهمها كيكة البرتقال اللذيذة، والمفيدة جدًا كما أنها من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثير من الناس، لذلك سوف تكون طريقة تجهيزها هي موضوع هذا المقال يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة التفاصيل.

طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة اللذيذة

كيكة البرتقال من اسهل الأنواع التي يمكن لأي أن القيام بتحضيرها في المنزل، كما أنها تحتوي على الكثير من القيم الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم، وبالطبع سوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، وطريقة التحضير كالتالي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من عصير البرتقال الطبيعي.

ملعقتين من بشر قشر البرتقال.

كوب من السكر.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أربع ملاعق من السمن.

طريقة التحضير