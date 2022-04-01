نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة البرتقال اليومية الأقتصادية بأبسط المكونات وبطريقة سهلة وسريعة وبطعم هش ولذيذ في المقال التالي
الكيكة من أهم الحلويات المعروفة والمشهورة، والتي لا يمكن الاستغناء عنها في حياتنا بشكل دائم وخاصتًا في المناسبات المختلفة، فهي الحلوى الوحيدة التي يعتمد عليها في التقديم للضيوف، وتختلف انواع الكيكة بشكل كبير واشكالها أيضًا وعلى الرغم من كل هذا التنوع يبقى بعض الأنواع المميزة ومن أهمها كيكة البرتقال اللذيذة، والمفيدة جدًا كما أنها من أكثر الأنواع التي يفضلها الكثير من الناس، لذلك سوف تكون طريقة تجهيزها هي موضوع هذا المقال يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة التفاصيل.
طريقة عمل كيكة البرتقال المميزة اللذيذة
كيكة البرتقال من اسهل الأنواع التي يمكن لأي أن القيام بتحضيرها في المنزل، كما أنها تحتوي على الكثير من القيم الغذائية المختلفة التي يحتاجها الجسم، وبالطبع سوف تنال إعجاب جميع أفراد الأسرة، وطريقة التحضير كالتالي:
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق.
- عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من عصير البرتقال الطبيعي.
- ملعقتين من بشر قشر البرتقال.
- كوب من السكر.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- أربع ملاعق من السمن.
طريقة التحضير
- جهزي الفرن على درجة حرارة متوسطة ١٨٠ درجة.
- احضري بولة غويطة أضيفي بداخله السمن، و استخدمي المضرب الكهربائي لخفق السمن جيدًا.
- أضيفي إليه السكر بعد ذلك.
- أعيدي الخفق على اعلى سرعة حتى يصبح الخليط كريمي متجانس ويزداد حجمه.
- واضيفي إليه بعد ذلك البيض بشكل متتالي، واعيدي الخفق جيدًا حتى تتجانس كل المكونات.
- يتم إضافة الفانيليا أيضًا.
- واستمري في الخلط مرة أخرى على أعلى سرعة، واخيرًا يضاف إلى الخليط عصير البرتقال، ليصبح الخليط جاهز ويتم تركه جانبًا.
- انخلي الدقيق في وعاء.
- أضيفي إليه رشة الملح مع إضافة البيكنج باودر.
- أضيفي أيضًا إليه بشر قشر البرتقال.
- استخدمي ملعقة ليتم تقليب المكونات.
- بعد ذلك أضيفي المكونات الجافة وهي خليط الدقيق، إلى المكونات الأخرى السائله.
- استخدمي المضرب مرة أخرى ليتم خلط كل المكونات مع بعض ليتم تحضير خليط الكيكة بشكل نهائي.
- احضري قالب مناسب الحجم، أضيفي بداخله قطرات زيت، ورشة من الدقيق.
- أضيفي بداخله خليط الكيكة.
- بعد ذلك يدخل القالب داخل الفرن في الرف الاوسط.
- اتركي القالب داخل الفرن حتى تنضج الكيكة و ترتفع لمدة ٤٠ دقيقة.
- بعد الانتهاء تركي الكيكة حتى تبرد، ثم تقطع وتقدم.
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