نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسحور رمضان أعملي الفول المدمس على أصوله زي المحلات بالخلطة السرية في البيت بكل تكاتها وأسرارها في المقال التالي
الفول المدمس هو الأكل الأساسية المصريين فهو أهم الاكلات الشعبية التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناول الفول في أي وقت وخاصتًا وقت الإفطار مع العديد من الأطباق الأخرى، كما أنه يعتبر طبق أساسي في سحور شهر رمضان الكريم، ولذلك وعند اقتراب الشهر الكريم أصبح يبحث عن طريقة تحضيره الكثير من النساء وذلك حتى يتم تجهيزه في المنزل بدلًا من شرائه كل يوم، ولذلك يمكنكم متابعة هذا المقال لمعرفة خطوات تحضير بشكل تفصيلي.
طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بشكل مميز
لا يحلو الإفطار أو السحور الا بوجود طبق الفول المتبل اللذيذ على مائدة الطعام، فهو يساعد في فتح شهية الكثير من الناس، كما أنه يتميز بفوائده المتعددة لانه من أهم انواع البقوليات، وطريقة تحضير الفول في المنزل بسيطة ولا تحتاج للكثير من المكونات أو حتى التكاليف. طريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- ٢ كوب كبير من الفول.
- ملعقتين كبار من العدس الأصفر.
- جزرة كبيرة مبشورة.
- حبتين صغيرتين من الطماطم مقطعة.
- بصلة صغيرة الحجم مقطعة اربع اجزاء.
- عصير ليمونة واحدة.
- ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.
طريقة التحضير
- نقي الفول وقومي بتنظيفها من اي شوائب.
- انقعي الفول بالكامل في وعاء مملوء بالمياه.
- اتركي الفول منقوع لمدة لا تقل عن يوم كامل.
- أحضري بعد ذلك الدماسة أو حلة مناسبة الحجم من الألومنيوم.
- أضيفي بداخل الدماسة الفول.
- أضيفي أيضًا الجزر، والطماطم المقطعة، والبصل.
- اخلطي المكونات مع بعض، واضيفي إليها العدس ايضًا، واخلطي كل كل المحتويات حتى تتجانس.
- أضيفي كمية مناسبة من المياه حتى تغطي كل المكونات بفرق بسيطة.
- ارفعي الدماسة على النار، وقومي بخفض النار على المكونات، واتركيها مغطاة مع مراعاة التقليب كل فترة، ويمكن اضافة القليل من الماء كلما احتاج الفول حتى يتم نضجه بشكل كامل وافضل وحتى لا يحترق الفول.
- اختبري نضج الفول بعد مرور الوقت الكافي لنضجة، وإذا أصبح الفول طري، يمكن القيام برفع الدماسة من النار.
- احضري طبق من الفول، وقومي بتحبيشة بالتوابل المفضلة لديك أو بإضافة الطحينة والزيت.
- ويقدم الفول بألف هنا وشفا.
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