لسحور رمضان أعملي الفول المدمس على أصوله زي المحلات بالخلطة السرية في البيت بكل تكاتها وأسرارها

الفول المدمس هو الأكل الأساسية المصريين فهو أهم الاكلات الشعبية التي يحبها الكثير من الناس، ويتم تناول الفول في أي وقت وخاصتًا وقت الإفطار مع العديد من الأطباق الأخرى، كما أنه يعتبر طبق أساسي في سحور شهر رمضان الكريم، ولذلك وعند اقتراب الشهر الكريم أصبح يبحث عن طريقة تحضيره الكثير من النساء وذلك حتى يتم تجهيزه في المنزل بدلًا من شرائه كل يوم، ولذلك يمكنكم متابعة هذا المقال لمعرفة خطوات تحضير بشكل تفصيلي.

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل بشكل مميز

لا يحلو الإفطار أو السحور الا بوجود طبق الفول المتبل اللذيذ على مائدة الطعام، فهو يساعد في فتح شهية الكثير من الناس، كما أنه يتميز بفوائده المتعددة لانه من أهم انواع البقوليات، وطريقة تحضير الفول في المنزل بسيطة ولا تحتاج للكثير من المكونات أو حتى التكاليف. طريقة التحضير كالآتي:

المكونات

٢ كوب كبير من الفول.

ملعقتين كبار من العدس الأصفر.

جزرة كبيرة مبشورة.

حبتين صغيرتين من الطماطم مقطعة.

بصلة صغيرة الحجم مقطعة اربع اجزاء.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

طريقة التحضير