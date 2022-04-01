أعملي الجلاش بالعسل والمكسرات بكل تكاتها وأسرارها بأسهل وأسرع طريقة مثل الحلواني

الجلاش من أشهر الحلويات الشرقية المعروفة بخفية طعمه الهش اللذيذ، حيث أنه يعد فى جميع المناسبات، كما أنه من الحلويات التى تقدم فى رمضان لما له من طعم ولون ورائحه جذابة يحبونها جميع أفراد العائلة، وتختلف حشوات الجلاش على حسب ذوق كل فرد، وسوف نقدم فى هذا المقال عن طريقة تقديم عمل الجلاش بالعسل والمكسرات.

تحضير وصفة الجلاش بالعسل والمكسرات

الجلاش من الوصفات السهله التى يمكن تقديمها كحلو أو حادق فهو يمكن ان بحشو باللحم المفروم أو يمكن إعداده حلو بالمكسرات أو البسبوسة ولكل حشوها لها الطعم المميز الخاص بها، حيث أنه من الوصفات السريعة التى يمكن تحضيرها فى اى وقت ولا يستغرق وقتاً طويلاً فى إعداده فهو من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار، لما له من مذاق لذيذ وطعم شهى.

طريقة تحضير الجلاش بالعسل والمكسرات

المكونات

لفه جلاش.

كوب من اللبن.

نصف كوب من السمن.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

مكسرات.

نصف كوب جوز هند.

تحضير الجلاش بالعسل والمكسرات

نحضر إناء ونضع بداخلها اللبن والسمن المذاب والبيكينج باودر ونقوم برفعه على النار حتى ذوبان السمن.

نحضر صينية متوسطة مدهونة بالسمن ونقوم بفرد طبقة من الجلاش، ثم ندهنها بواسطه الفرشاة بالسمن واللبن.

نقوم بوضع نصف لفه الجلاش بهذا الطريقة ودهنه بالسمن واللبن.

نقوم بوضع حشو المكسرات وجوز الهند فى منتصف طبقات الجلاش.

نقوم بوضع باقى طبقات الجلاش الأخرى مع دهن كل طبقة بالسمن واللبن.

نضع باقى خليط السمن واللبن فوق طبقات الجلاش بعد تقطيع الجلاش إلى مربعات.

يسخن الفرن على درجه حرارة 180، ثم نضع صينيه الجلاش ونتركها لمده ربع ساعه حتى يحمر الوجه.

طريقة تحضير العسل للجلاش

المكونات

2 كوب من السكر.

كوب ونصف من الماء.

نصف عصيرليمون.

تحضير عسل الجلاش

نضع الماء فى إناء ويرفع على النار ونضع السكر ونقلبه جيداً حتى الغليان، ثم نقوم بوضع عصير الليمون ونستمر فى التقليب حتى يتماسك العسل، ثم يرفع من على النار ونتركه يبرد.

تحضير الجلاش بالعسل