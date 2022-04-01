أحلي وأطعم بسكويت الشوفان بالعسل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

بسكويت الشوفان بالعسل من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذي يقبل على تناوله كل الناس بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب من النسكافيه، أو كوب من العصير الطازج والذي يضفي نكهة وطعم جميلة ولذيذة مع أي مشروب، وكما أن بسكويت الشوفان بالعسل يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، والذي يعمل على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة جدا لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل بسكويت الشوفان ويعتقدون بأن عملها شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل طريقة صحية وسهلة وذلك من خلال عملها في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك عن طريق طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم بسكويت الشوفان بالعسل.

طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناته

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من العسل.

كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت النباتي.

نصف كوب من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير