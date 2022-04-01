نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي وأطعم بسكويت الشوفان بالعسل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
بسكويت الشوفان بالعسل من أحلي وألذ أنواع المخبوزات والحلويات المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الشهي واللذيذ والمحبب لدي جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذي يقبل على تناوله كل الناس بجانب كوب من الحليب، أو كوب من الشاي، أو كوب من النسكافيه، أو كوب من العصير الطازج والذي يضفي نكهة وطعم جميلة ولذيذة مع أي مشروب، وكما أن بسكويت الشوفان بالعسل يحتوي على العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة للصحة العامة والجسم، والذي يعمل على إمداد الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة والمفيدة جدا لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل بسكويت الشوفان ويعتقدون بأن عملها شئ صعب، ولذلك فإننا نقدم لك عزيزتي أفضل طريقة صحية وسهلة وذلك من خلال عملها في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك عن طريق طريقتنا المميزة لعمل أحلي وأطعم بسكويت الشوفان بالعسل.
طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناته
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من العسل.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الشوفان.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- أحضري إناء وضعي به البيض مع العسل مع الزيت وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به الدقيق وبيكنج بودر وفانيليا والملح والشوفان وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع الحليب السائل على المكونات الجافة وضيفي خليط البيض وقومي بعجن المكونات جيدا وأتركي العجينة حتى ترتاح.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك.
- بعد الإنتهاء من تشكيل البسكويت وبعد رصه في الصينية قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن، وأتركي الصينية في الفرن حتى تنضج بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بطعم شهي.
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