القناع الكوري المذهل للتخلص من التجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة من الإستخدام الأول

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عمر شويل - جدة وصفة اليوم هي تحضير القناع الكوري المذهل المضاد للشيخوخة للتخلص من تجاعيد الوجه طبيعياً وشد البشرة من الإستخدام الأول، إليكي سيدتي كيفية صنع قناع طبيعي لشد البشرة وإزالة التجاعيد حيث أنه يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة وتجاعيد البشرة، كما يعمل على ترطيب البشرة ويجعلها مشرقة صافية خالية من كل عيوب البشرة، سنحتاج إلى البيض فهو يزيد البشرة جمالا نضارة وصفاء كما أنه يكافح الشيخوخة المبكرة للبشرة، كما نحتاج إلى النشا فهو ينعم البشرة ويزيل الخلايا الميتة منها وكذلك نحتاج إلى الحليب، فهو يحد من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة كما يجعل البشرة صافية ومشرقة.

القناع الكوري المذهل للتخلص من التجاعيد

مكونات الوصفة الأولى :

صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

بضع قطرات من زيت فيتامين ه‍.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع صفار بيضة في وعاء مع إضافة النشا والحليب ثم امزج المكونات جيداً، مع إضافة بضع قطرات من زيت فيتامين ه‍ ثم ضعي هذا الخليط على بشرتك باستخدام فرشاة نظيفة، ضعيه على بشرة الوجه والرقبة وطبقيه أيضاً على المناطق المجعدة بعيداً عن المنطقة الواقعة تحت العينين، ثم اتركي الخليط على بشرتك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك قم بإزالة هذا القناع بفرك بشرتك بأصابعك، وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء ثم رطبي بشرتك بزيت مرطب أو مرطبك اليومي، طبقي هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

علاج شيخوخة البشرة من أول إستخدام

مكونات الوصفة الثانية :

بياض بيضة.

بضع قطرات من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها

ضع بياض بيضة في وعاء ثم اخفقه جيداً بإستخدام شوكة حتى يصبح على شكل رغوة، وبعد ذلك أضف عصير الليمون الحامض والنشا ثم امزج المكونات جيداً حتى يتجانس المزيج، ثم ضعي هذا المزيج على بشرتك بإستخدام فرشاة نظيفة طبقيه على بشرة وجهك ورقبتك، بعيداً عن المنطقة الواقعة تحت العينين ثم اتركي المزيج على بشرتك لمدة 30 دقيقة، ثم افركي بشرتك بأصابعك لإزالة القناع وبعدها اغسلي بشرتك بالماء ثم رطبيها بزيت مرطب، كرري تطبيق هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة ممتازة.