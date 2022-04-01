بكوب دقيق أعملي كيكة الرواني اليومية بمقادير اقتصادية بطريقة هشة وخفيفة ألذ كيكة هتعمليها

تعتبر كيكه الرواني من أشهى وألذ وأطعم الحلويات الشرقية، وكثيرا ما تسأل السيدات عن طريقة عمل ومكونات كيكة الرواني فهى مطلوبة ومرغوبة عند كثير من الناس فمثلا يحب أن يتناولها الناس عند وجبة الإفطار مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة أو كوب عصير، ويمكن تناولها بعد الوجبات الأساسية الإفطار والعشاء.

مكونات عمل كيكة الرواني

خمسة حبات من البيض.

كوب من السكر.

كوب من الدقيق.

كوب من الدقيق السميد.

اثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل الشربات

وهي إثنين كوب من السكر وكوب ونصف من الماء ونصف ليمونة وملعقة صغيرة من الفانيليا.

لتزيين كيكة الروانى

توجد أكثر من طريقة للتزين منها مثلا جوز الهند او مكسرات البندق اللوز الفول السودانى أو الكريمة الشهية.

مكونات عمل الكريمة لتزيين كيكة الروانى

وهي إثنين ملعقة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من السكر وإثنين ملعقة كبيرة من الكريمه شانتيه وملعقة واحدة من الدقيق وإثنين كوب كبير من اللبن.

طريقة عمل كيكة الروانى