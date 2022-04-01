نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أعملي كيكة الرواني اليومية بمقادير اقتصادية بطريقة هشة وخفيفة ألذ كيكة هتعمليها في المقال التالي
تعتبر كيكه الرواني من أشهى وألذ وأطعم الحلويات الشرقية، وكثيرا ما تسأل السيدات عن طريقة عمل ومكونات كيكة الرواني فهى مطلوبة ومرغوبة عند كثير من الناس فمثلا يحب أن يتناولها الناس عند وجبة الإفطار مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة أو كوب عصير، ويمكن تناولها بعد الوجبات الأساسية الإفطار والعشاء.
مكونات عمل كيكة الرواني
- خمسة حبات من البيض.
- كوب من السكر.
- كوب من الدقيق.
- كوب من الدقيق السميد.
- اثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة عمل الشربات
وهي إثنين كوب من السكر وكوب ونصف من الماء ونصف ليمونة وملعقة صغيرة من الفانيليا.
لتزيين كيكة الروانى
توجد أكثر من طريقة للتزين منها مثلا جوز الهند او مكسرات البندق اللوز الفول السودانى أو الكريمة الشهية.
مكونات عمل الكريمة لتزيين كيكة الروانى
- وهي إثنين ملعقة كبيرة من النشا وإثنين ملعقة كبيرة من السكر وإثنين ملعقة كبيرة من الكريمه شانتيه وملعقة واحدة من الدقيق وإثنين كوب كبير من اللبن.
طريقة عمل كيكة الروانى
- نقوم بتحضير العجان الكهربى ونضع فيه البيض والسكر والفانيليا ونقوم بخلطهم جيدا لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ثم
نضع عليه الدقيق المنخول تدريجيا ثم نضع عليه دقيق السميد ونضع البيكنج بودر مع الدقيق ثم نقوم بتشغيل العجان الكهربى لخط مكونات كيكة الروانى حتى تعطينا عجينة هشة وفى نفس الوقت متماسكة.
- ثم نقوم بفصل العجان الكهربى ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد ذلك نحضر صينية متوسطة الحجم ونقوم بدهن الصينية بالسمنة ثم نسكب الخليط في الصينية ونضع الصينية فى الفرن لمدة لا تقل عن ساعة إلا عشر دقائق.
- لتحضير الشربات فى وعاء نضع السكر والماء والليمون الفانيليا ثم نرفعه على النار لمدة عشر دقائق.
- لتحضير الكريمة فى وعاء نضع فيه النشا والسكر والدقيق الكريمه شانتيه واللبن ثم نرفعه على نار هادئة جدا ونقوم بالتقليب المستمر حتى تعطينا القوام الكريم وبعد خروج صينية كيكة الروانى نسكب عليها الشربات بشرط أن يكون الشربات بارد ثم نضع عليها المكسرات أو نقوم بدهن الكريمة اللذيذة على وجه الكيكة وبهذا تكون صينية كيكة الروانى اللذيذة جاهزة للتقديم.
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